Георгиев: Честито - нов кандидат и по-високи данъци от ПП и ДБ

Това написа в профила си във фейсбук председателят на СОС Георги Георгиев, коментирайки "щедрите" обещания на шефката на ДСБ-София и заместник-кмет на Оборище Бонка Василева.

Георгиев признава, че е изненадан не толкова от това, че може да има единен кандидат за кмет, колкото от идеята за вдигане на данъците "максимално справедливо и безболезнено за хората".

"Изненадан съм, признавам си. Че ще имат общ кандидат е ясно - казва се Васил Терзиев. Лена щеше да е шеф на общинския съвет. В замяна Борис Бонев ще стане зам.-кмет по транспорта, а Любо Георгиев - главен архитект. Голяма сделка, голяма изненада. Нарича се "пазаруване", "за всекиго по нещо" и вече сме го виждали как работи в Министерство на транспорта и в кабинета "Петков", заяви Георгиев.

Той призова кандидатите за всичко в София и на всяка цена, първо "максимално справедливо" и "безболезнено" да споделят истината по следните въпроси:

1.Колко детски градини построиха вашите кметове от ДСБ и ДБ за 4 години при осигурени пари от данъците на хората, сегашните данъци, които искате да вдигате без да можете да ги инвестирате?

2.Колко тротоари направихте в кварталите в управляваните от вас 8 големи столични райони - при налични 14 пъти повече средства за ремонт на тротоари след нашите решения в съвета?

3.Моля ПП да кажат колко пари даде правителството им за строителство на детски градини в София след като Кирил Петков обеща 70 млн. лв.?

"За да не се мъчат – ще ви кажа - НУЛА. 0 лева и 0 стотинки. Кръгли нули за София от страна на отбора на „Продължаваме промяната", подчерта Георгиев.

Председателят на СОС настоява, преди да удрят по джоба на хората във време на растяща инфлация и покачващи се цени, да покажат какво са направили досега в София.

"Защото аз виждам хленчещи и оправдаващи се районни кметове, които не построиха дори по една нова детска градина при осигурени от "лошата" Фандъкова пари – НУЛА нови градини в "Слатина", НУЛА нови градини в "Красно село", НУЛА нови детски градини в "Лозенец". ДСБ управлява вече 8 (осем) години центъра на София - в "Оборище" и "Средец". Това са два мандата и 8 годишни бюджета. Резултатите от тяхното управление определено заслужава промяна, съгласен съм! Още от същото и то на нова, по-висока цена през по-високи данъци в София? Thank you but no thank you", категоричен е Георги Георгиев.

