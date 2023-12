Honor to be with you: Коледа в метрото (ВИДЕО)

На празници винаги се стремим да бъдем с близките си. Натоварваме багажа в колата, гоним автобуса, купуваме си самолетен билет или просто хващаме метро.

Пътуваме километри разстояние, за да бъдем близо до тези, които обичаме. Но замисляме ли се, кой всъщност стои зад малките вратички на транспорта, който използваме и се грижи за нашето благополучно пристигане.

Кой избира да работи по празниците и защо?

Благодарение на кампанията #HONORtobewithyou, организирана от Honor, се срещнахме с един от истинските коледни герои, които избират да са на смяна в метрото, за да могат да бъдат полезни за обществотo.

Запознайте се с историята на Дичко Стоянов, в следващото видео: