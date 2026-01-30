Истината за никотиновите паучове: науката ли надделява, или предизборният популизъм?

След като водещият здравен регулатор в света - Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) – разреши предлагането на никотиновите паучове за американците, група от петима народни представители от БСП внесе законопроект в парламентарна комисия, предвиждащ пълната им забрана. Депутатът Габриел Вълков ги обяви за „новите наркотици сред младите“, но науката показва точно обратното.

Научните доказателства сочат друго

Към момента се очаква финално становище за представянето на никотиновите паучове като по-малко вредна алтернатива на цигарите за пълнолетни пушачи в САЩ. Прогнозата е, че страната официално ще ги определи като продукт с „модифициран риск“. По закон това означава следното: „Продуктът значително ще намали вредата и риска от заболявания, свързани с тютюнопушенето, за отделните потребители, и ще бъде в полза на общественото здраве като цяло. Това не означава „безопасен“, а означава, че за продуктът може да се твърди, че е по-нискорисков в сравнение с цигарите на база на научните доказателства“.

FDA e институция, която по закон е задължена да анализира във всички тютюневи и никотинови изделия нивата на вредни и потенциално вредни вещества, биомаркери за експозиция при потребителите, както и дали пушачи на цигари биха преминали изцяло към нови продукти, дали съществува риск непушачи или младежи да започнат употреба, и влиянието върху общественото здраве като цяло.

Снимка: Shutterstock

От около една година има официално разрешение за никотинови паучове от FDA, а с новото решение, което се чака от агенцията, ще им бъде даден още по-висок статут.

В същото време в България група от петима народни представители предлага пълна забрана на никотиновите паучове. Вече има критики, определящи този ход като ПР акция и предизборен популизъм.

Контрастът е показателен: в момента, в който науката и водещи институции анализират как бездимните никотинови продукти, в частност паучовете, могат да помогнат на пушачите на цигари да намалят риска за здравето си, у нас се предлага те да бъдат изцяло извадени от пазара.

Никотинът и вредата

Науката ясно разграничава никотина от вредите от горенето.

Никотинът е признат за веществото, което създава зависимост, но той не е основният причинител на раковите, белодробните и сърдечно-съдовите заболявания. Най-големият риск за тези болести идва от цигарите и техния дим – резултат от горенето, което създава канцерогенните вещества като катрани, въглероден оксид, тежки метали и други.

При бездимните продукти – включително никотиновите паучове без тютюн – няма горене, което драстично намалява излагането на токсични вещества. Именно на това се базира концепцията за намаляване на вредите, използвана вече десетилетия в общественото здраве.

Швеция: не теория, а 50 години епидемиология и данни от реалния живот

Държавата, която показва как изглежда намаляването на вредата в реалния живот, е Швеция. Там от десетилетия масово се използват бездимни никотинови продукти - първо традиционният снус (пликче с тютюн), а в последните години и никотиновите паучове (пликче без тютюн, а с растителен материал с никотин).

Още: Шведите използват никотин, колкото и останалите европейци, но имат най-малко смъртни случаи от ракови заболявания

Швеция има едни от най-ниските нива на пушачи в Европа (под 5 %) , отчита значително по-ниска заболяемост от рак на белия дроб, както и по-ниски нива на редица заболявания, свързани с тютюнопушенето. Това не е краткосрочен ефект, а резултат от половин век практика.

Ключовото е, че употребата на никотин не изчезва, но разликата е в начина на неговото приемане. Докато в много европейски държави никотинът продължава основно да се приема чрез горящите цигари, в Швеция голяма част от него се приема без дим и перорално.

Не става дума за „здравословен“ или „безопасен“ продукт, а за доказано по-малко вредна алтернатива в сравнение с най-вредните продукти – цигарите: същата логика, която в момента от FDA в САЩ прилагат на база на научните данни.

Какво съдържат никотиновите паучове?

Никотиновите паучове не съдържат тютюн, а растителни влакна под формата на целулоза, с добавен никотин с фармацевтично качество и са най-близкият вариант до никотин-заместващи лекарствени средства за отказване на тютюнопушенето под формата на дъвки, дражета, пастили, които се предлагат в аптеките. Разликата е, че никотиновите паучове не са оторизирани като лекарства, а е нов тип никотинов продукт, без дим и без горене – по-малко вреден заместител на други тютюневи изделия, поради което са включени в регулация като тютюневи продукти в Закона за тютюна.

Всички тютюневи и никотинови продукти са строго забранени за продажба на непълнолетни лица и са забранени за онлайн продажба. Големият проблем е, че тези забрани не се спазват и не се контролират.

България: най-пушещи, най-болни... А алтернатива?

На този фон България остава сред страните с най-висок дял пушачи и висока смъртност от сърдечно-съдови, белодробни и онкологични заболявания.

Сега критиците посочват, че вместо фокус върху контрол на достъпа на непълнолетни и премахване на незаконните сайтове, предложението на депутати от БСП е пълна забрана - мярка, която не премахва никотиновата зависимост, а напротив – подтиква към пушене на най-опасните продукти и отваря нова врата за незаконна търговия.

Здравна политика или популизъм?

Аргументът за защита на младежите е важен, но продажбата на такива продукти на непълнолетни и сега е забранена. Критикуващите предложението посочват, че въпросът е в контрола, не в премахването на една подкрепена от науката алтернатива за пълнолетните пушачи.

Противниците на въвеждането на мярката изтъкват и че България рискува да се подаде на политическите амбиции на група политици и да игнорира именно логиката: ако хората така или иначе пушат, за да приемат никотин, по-добре е това да става по начин с по-нисък риск. Нещо повече - със забрани на по-малко вредни продукти се стимулира пушенето.