Министър на Тръмп де факто: Какво толкова, дадохме няколко милиарда повече за Путин (ВИДЕО)

Последиците от решението на американския президент Доналд Тръмп да започне война с Иран вече са много видими - и то не само бензиностанциите в България. Макар че петрол в момента има, пазарите с право се притесняват от несигурността и липсата на каквито и да е сериозни сигнали каква е крайната цел на САЩ, което подсилва страховете за недостиг на черно злато в недотам далечно бъдеще.

Путин печели ударно

На този фон, войната в Украйна, която Тръмп щеше да решава за 24 часа, докато беше кандидат за втори мандат в Белия дом, се усложнява още повече. Причината е проста - точно когато руската икономика вече почна видимо да буксува, войната в Иран оскъпи петрола и на всичкото отгоре САЩ (уж) временно махнаха санкции срещу руския петрол. Това моментално наля прясна вода в руската финансова мелница.

Цената на руския петрол сорт "Уралс" вече е 98,93 долара за барел по актуални пазарни данни на Argus Media, след като беше паднала до 40 долара за барел. На този фон, американският финансов министър Скот Бесент почна да прави кръчмарски сметки, за да защити Тръмп – Путин щял да печели повече, ако цените на световните пазари за петрол стигнели 150 долара, пък сега били "само" 95-100 долара. Според Бесент, "няколко милиарда повече" в полза на Путин не променяли много нещата, на ден руският диктатор харчел за управлението на Руската федерация по 2 млрд. долара. Бесент смята, че руският петрол, блокиран досега от американските санкции в открити води на танкери, които нямаше къде да разтоварят, много бързо щял да бъде изконсумиран, а и той си бил за Китай по принцип – ОЩЕ: Тръмп за Иран: Не беше по план да бомбардират Близкия изток. Смешка след смешка за Ормузкия проток (ВИДЕО)

U.S. Treasury Secretary Scott Bessent:



Which is more? If oil spiked to $150 but Putin was getting 70% of that, or oil stays at $95 to $100? Where is he getting more money? If it spikes to $150.



So roughly his coffers are unchanged. pic.twitter.com/MEoDH9sczj — Clash Report (@clashreport) March 16, 2026

Същият този Бесент буквално преди 4 дни влезе в историята на Sky News, след като беше със закачен микрофон и подготвен за интервю, но то беше спряно, защото Доналд Тръмп искаше Бесент да се яви моментално при него. След пауза от няколко часа финансовият министър на САЩ се върна за интервюто и гласът му трепереше като трепетлика - неясно защо точно и какво е станало при Тръмп:

U.S. Treasury Secretary Scott Bessent was abruptly pulled from a live interview after being told “the President wants you right away.”



After returning, his voice was noticeably shaken. pic.twitter.com/jx5CamFi03 — Clash Report (@clashreport) March 13, 2026

Цените на петрола и газа растат и това пълни руската хазна за войната ѝ в Украйна. Сега определено е грешка да се отслабват санкции срещу Русия, подчерта германският външен министър Йохан Вадефул:

German Foreign Minister Wadephul:



We also see that when the prices for oil and gas rise, this also fills Russia’s war chest.



That is why Germany and the European Union stand firmly behind the energy sanctions against Russia, and we want to further reduce Russia’s revenues with… pic.twitter.com/7eM2QssflI — Clash Report (@clashreport) March 16, 2026