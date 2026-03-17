Шойгу: Нито един регион на Русия вече не е защитен от украинските дронове

Сергей Шойгу, в миналото военен министър, а днес секретар на Съвета за сигурност на Русия, заяви, че никой регион на Русия вече не може да се чувства в безопасност от украинските дронове. Особено го притеснява Урал, който е един от основните промишлени центрове. "Доскоро Урал беше извън обсега на въздушните удари от украинска територия, но днес той вече е в зоната на непосредствена заплаха", каза Шойгу, цитиран от Интерфакс.

В Урал са концентрирани промишлени и стратегически предприятия от отбранителната промишленост, съоръжения на енергийната и химическата промишленост, големи нефтени и газови находища, железопътни линии, чието прекъсване "може не само да причини значителни икономически щети, но и да дестабилизира функционирането на големите метрополии и да наруши веригите за доставки, включително тези, които са критични за поддръжката на специалната военна операция", каза Шойгу.

