"Жените на успеха" с Ирена Костова: Лидерство, вдъхновено от науката

Ирена Костова е ръководител „Научен отдел“ във Филип Морис България. Тя е е магистър-фармацевт, ангажирана с представяне на научна информация от извършените лабораторни, токсикологични и клинични изпитвания на системи за нагряване на тютюн пред заинтересовани страни в медицинската и научната общност. Семейна, с едно дете.

Каква е ролята на науката във Филип Морис и как тя допринася за иновациите в компанията?

Науката е в основата на трансформацията на компанията към бездимно бъдеще. Тя е и основен приоритет за компанията в последните години и е ключова за разработването на бездимни алтернативи, които имат за цел да намалят вредата от тютюнопушенето. Филип Морис инвестира значителни ресурси в научни изследвания и разработки, за да създаде иновативни продукти, които отговарят на високите стандарти за качество и на научни доказателства за намалена експозиция в сравнение с конвенционалните цигари. Компанията разполага с модерни изследователски центрове и лаборатории в Швейцария и Сингапур, където работят водещи учени и стотици експерти в различни области на науката..

Каква е основната мисия на Научния отдел във Филип Морис България и как тя се вписва в общата стратегия на компанията?

Филип Морис Интернешънъл е лидер в областта на научните иновации в индустрията. Компанията непрекъснато инвестира в разработката и научната оценка на бездимни продукти с потенциал да намалят вредата от тютюнопушенето. Основната мисия на Научния отдел във Филип Морис България е свързана с представянето на научна информация от извършените лабораторни, токсикологични и клинични изпитвания на системи за нагряване на тютюн и други системи за доставяне на никотин пред заинтересовани страни. Програмата на компанията за научна оценка се състои от пет стъпки, чиято цел е събиране на пет вида научни данни, а именно: разработване на продуктови платформи, токсикологична оценка, клинична оценка, проучване на възприемане и поведение, и проучвания след пускане на пазара и наблюдение. Тази програма е съобразена с указанията на Агенцията по храни и лекарства на САЩ (FDA) относно изпълнение на изискванията за научна обосновка и данни, съпътстващи заявленията за одобряване на тютюневи изделия с модифициран риск (ТИМР).

Кои качества и умения смятате, че са най-важни за успешната екипна работа – не само във вашия отдел, а и по принцип?

Доверието и честността са в основата на една успешна екипна работа. Прозрачната комуникация и ясно разпределение на отговорностите са ключови за изграждането на доверие в екипа. Във Филип Морис България вярваме в нашите ценности, нашето ДНК - „We care“ (Грижа ни е), „We are better together“ (Заедно сме по-добри) и „We are game changers“ (Променяме правилата на играта). Тези ценности ни помагат да създадем среда, в която всеки член на екипа се чувства подкрепян, мотивиран и готов да допринесе за общия успех.

Как се справяте с балансирането на професионалния и личния живот?

Балансирането на професионалния и личния живот изисква желание, добра организация и споделяне на отговорности както на работното място, така и в семейството. Лично аз не поставям конкретни граници между личния и професионалния живот, защото за мен е важно да се чувствам удовлетворена както професионално, така и лично. Разбира се, има моменти, когато човек трябва да даде приоритет на едното пред другото, но в крайна сметка животът е един и аз искам да го живея на пълни обороти. Важно е да се намери баланс, който да позволява да се наслаждаваме на всички аспекти на живота, без да се чувстваме претоварени или лишени от време за себе си и близките си.

Какъв съвет бихте дали на жени, които се стремят към високи мениджърски позиции?

Желанието за кариерно развитие изисква комбинация от различни умения и попадане в среда, която предоставя възможности за изява. Според мен е важно дамите, които се стремят към високи мениджърски позиции, да работят постоянно в посока на усъвършенстване на своите професионални и лични качества. Изграждането на мрежа от професионални контакти също е от съществено значение. Увереността е ключова за успеха, затова вярвайте в своите способности и не се страхувайте да поемате нови предизвикателства. Наблюдавайте и се учете от колегите, които са постигнали успех, и адаптирайте техните подходи към вашия стил на работа. Стремете се да бъдете вдъхновение за вашия екип, като насърчавате развитието и успеха на своите колеги. Намерете баланс между работата и личния живот, който ви позволява да се чувствате удовлетворени и в двете сфери. Следвайки тези съвети, жените могат да се подготвят по-добре за високи мениджърски позиции и да постигнат успех в своята кариера.

Каква е Вашата дефиниция за успеха?

Не съм сигурна дали има точна дефиниция за успеха. За мен лично успехът е комплекс от постигане на цели, лично удовлетворение и баланс. В крайна сметка, успехът е чувството на удовлетворение и щастие, което изпитваме от постигнатото. Щастлива съм да видя резултатите от действията си всеки ден и се уча да оценявам и да се наслаждавам на настоящия момент, защото утре е нещо ново.

Материалът се публикува с подкрепата на Филип Морис България.

* "Жените на успеха" е нашето място за внимателен разговор, завладяващ пример и обмяна на опит. Покана да се вслушаме в думите на жените, които оставят отпечатък с работата си. Смятаме, че постиженията са винаги интересни, но по-вълнуващ е характерът, който ги изгражда. Разказваме за неговата фина енергия.

И за изкуството да я прилагаш в действие.