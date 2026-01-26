Войната в Украйна:

Жълт код за дъжд и сняг във вторник, ето за кои области е

26 януари 2026, 13:35 часа 385 прочитания 0 коментара
Жълт код за дъжд и сняг е обявен за вторник (27 януари). Той важи за областите Видин, Монтана, Враца, София-област, София-град, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Смолян и Кърджали.

Времето утре

Във вторник във все повече райони в югозападната половина от страната дъждът ще премине в сняг и ще се образува нова снежна покривка. В Горнотракийската низина и Източна България валежите ще са от дъжд. Вятърът почти навсякъде, най-късно по Черноморието, ще ориентира от северозапад, умерен и силен. Максималните температури ще са между 3 и 11 градуса, в София – около 4 градуса. Вечерта от запад валежите ще отслабват, на места временно и ще спират.

В планините ще продължи да духа силен и бурен вятър от юг-югозапад. Ще бъде с валежи, като границата между сняг и дъжд ще се спусне до около 1200 метра. Значителни количества ще има в Западна Стара планина и масивите в Югозападна България, а по проходите там ще има условия за виелици и навявания.

През нощта срещу сряда вятърът ще отслабне, облачността ще намалее и минималните температури съществено ще се понижат. Преди обяд ще има и слънчеви часове, но след обяд ще започне бързо увеличение на облачността, първо над Западна България и през нощта срещу четвъртък отново ще завали дъжд, над 1000 метра - сняг.

В четвъртък и петък ще бъде с почти повсеместни валежи от дъжд и сняг. В събота ще вали главно в Южна България. Ще започне ново застудяване.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
сняг дъжд прогноза за времето
