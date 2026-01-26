"Доста циклони са се заредили": Николай Василковски обясни какво време носят те

Има предпоставка за поледици днес в Централна, Северна и Северозападна България. В Монтана температурите тази сутрин са отрицателни. Стигнало се и до пътен инцидент тази нощ, при който за щастие няма данни за жертви. Има предупреждения за Южна и Югозападна България за големи количества дъжд. Може да има свлачища. Доста циклони са се заредили един след друг. Температурите остават високи, като се очаква да превали сняг в Западна България. Тази прогноза за времето направи синоптикът на Нова телевизия Николай Василковски.

В края на седмицата - четвъртък и петък, ще се оформи нова валежна обстановка с преминаващ циклон. Ранните прогнози са за усилвания на ветровете и значителни валежи от дъжд, които в хода на процеса, с падането на температурите в тъмните часове, в Западна и тук-там в Централна България ще преминават в сняг.

Още една подобна обстановка се очаква и в периода 5-7 февруари.

Очакванията са сутрин термометрите да са около и малко под нулата, денем – между 8 и 13-15 градуса. Сравнително по-осезаеми ще са затоплянията в Източна България.

В първите дни на февруари е възможно по-съществено нахлуване на студен въздух.

Времето днес

Ще бъде облачно и дъждовно. Минималните температури ще са между минус 1 и 9 градуса, в София - около 2 градуса. Преди обяд в западната и централната част от Дунавска равнина ще вали слаб дъжд, ще има условия и за поледици. Значителни валежи се очакват в Южна България, а в областите Смолян и Кърджали, предупреждението е от втора степен – оранжев код. Най-късно, чак вечерта, ще завали и в източните райони от страната.

В Източна България и на места по северните склонове на планините ще духа умерен до силен вятър от юг-югоизток. Ще бъде по-топло от обичайното за първия месец от годината.

Максималните температури ще бъдат - между 9 и 14 градуса, по-ниски ще останат температурите в Северозападна България и високите западни полета, в София - около 7 градуса.