Kaufland България е лидер в категория „Работодателска марка“ и ESG бранд на годината

Лидерът в модерната търговия Kaufland България заслужи две златни отличия на престижния конкурс Brand Building Awards 2023 в едни от най-оспорваните категории. Последователната и многопластова стратегия на ритейлъра за развитие на човешкия капитал завоюва приза „Работодателска марка на годината“. Благодарение на редицата си инициативи в полза на околната среда и обществото, компанията бе определена и за „ESG бранд на годината“.

Като един от най-големите работодатели в страната, с екип от почти 7 000 души, Kaufland България приема изключително сериозно ролята си на пазара на труда. Компанията инвестира значителен ресурс и усилия в името на това да предлага сигурна и стабилна работа, международна работна среда и възможности за кариерно развитие. Стратегията на компанията за изграждане и развитие на работодателска марка започва с всеобхватната грижа за всеки член на екипа и неговите близки, осигуряване на кариерното му развитие и удовлетворението от работните задачи, както и признание, което получава за изключителния си принос. В изпълнение на утвърдените практики в дългогодишната си стратегия за развитие на човешкия капитал, Kaufland предлага на служителите си конкурентно възнаграждение, широк пакет от над 17 социални придобивки, постоянни обучения и възможности за професионален растеж. Като част от екипа на ритейлъра, всеки получава допълнително здравно осигуряване, 22 дни платен отпуск, спортна карта на преференциална цена, месечни ваучери за храна в размер на 200 лв., гъвкаво работно време, подаръци по специални поводи, бонус в размер на 600 лв. при появата на нов член в семейството, шанс за участие в интересни събития и инициативи, и още много други.

Ангажиментът на Kaufland България към околната среда е сред основните приоритети в дневния ред на компанията. Устойчивите инициативи на ритейлъра са свързани със стратегията за овладяване на климатичните промени и глобалната ReSet стратегия за намаляване на пластмасата. В изпълнение на мерките по стратегията за климата компанията е инициирала множество проекти, насочени към увеличение на енергийната ѝ ефективност и намаляване на въглеродния отпечатък от дейността ѝ. За постигане на целите по ReSet стратегията, лидерът в модерната търговия изпълнява комплексни мерки в 5 направления – намаляване на асортимента с пластмаса и предоставяне на алтернативи, редуциране на пластмасата в опаковките на собствените марки, насърчаване на рециклирането и изграждане на системи за повторна употреба, премахване на пластмасата от природата и инвестиране в изследвания. За всеобхватните си мерки и усилия, част от двете стратегии, Kaufland редовно е високо оценяван в различни конкурси.

От началото на 2023 г. досега, отличията и наградите в областта на човешките ресурси, които Kaufland България заслужи, са 29 – в най-оспорваните категории на значими конкурси като Employer Branding Awards на b2b Media, Career Show Awards, My Love Marks, Business Lady, Employer of choice, Brand Building Awards 2023 и др. За втори пореден път компанията заслужи и престижното първо място като „Най-добър работодател“ според класацията на Career Show Index 2023, както и Любим международен работодател от единствената в България изцяло потребителска класация My Love Marks.

Престижният конкурс Brand Building Awards 2023 отличава компании, организации и личности, които развиват дейността си с фокус върху качеството, иновациите и устойчивостта, и служат за пример на целия бизнес. Наградите се организират по инициатива на Brand Talks – специализирана маркетинг конференция в България, която събира професионалисти от страната и чужбина. Те са естествено продължение на класацията My Love Marks, която има важно значение за определяне на носителите на отличия от Brand Building Awards.

Повече за работодателската политика на Kaufland България можете да научите на kariera.kaufland.bg.