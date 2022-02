Kaufland България е с три отличия за работодателските си политики в Employer Branding Awards 2022 на b2b Media

В тазгодишното издание на наградите на b2b Media, състояло се на 15.02., Kaufland България спечели I-во място в категорията „Управление на нови служители“ (Management of new employees) с програмата си за въвеждане в работата на новите хора в екипа. Компанията е сред призьорите и като „Лидер на работодателската марка“ (Employer Brand Leader), където Милена Караилиева, директор „Човешки ресурси“, бе персонално отличена за принос в лидерството и успешно прилагане на стратегии по привличане и управление на таланти. Търговската верига зае трето място в „Проект за работодателска марка“ (Employer branding project (in pandemic times) с кампанията „Време е за ново начало“.