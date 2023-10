Kaufland България осигурява менторска подкрепа и специално обучение в новия сезон на 9Academy

Kaufland България е генерален партньор на 11-ия сезон на 9Academy. Ритейлърът ще подкрепи инициативата, като осигури включването на лектори с доказана професионална експертиза, както и специално разработен за целите на обучението бизнес казус. Kaufland ще въведе участниците в динамичния свят на модерната търговия и ще ги запознае със спецификите на този сегмент от бизнеса. Ключова роля в тази задача ще имат експерти от екипа на водещия ритейлър. Сред тях е Красимир Тодоров, ръководител на направление „Акционен мениджмънт“ в Каuflаnd България, който ще бъде сред лекторите в 11-ия сезон на 9Academy. Благодарение на бизнес казуса, подготвен специално за Академията, участниците ще имат възможността да приложат наученото по време на обучението си и на практика. Представянето му пред участниците е поверено на Адриана Стрекаловска, експерт в отдел „Свежи храни“ и Ирина Гичева, проектов ръководител в отдел „Планиране на търговски площи“.

Началото на най-новия сезон на Академията бе дадено на официално събитие, на което участниците имаха възможността да се срещнат на живо и да се запознаят помежду си. Сред присъстващите бе и Натали Спартанска, младши специалист „Работодателска марка“ в Kaufland, която разказа подробности за собственото си преживяване като участник в шестия сезон на 9Academy. „Благодарение на 9Academy и участието ми в сезон 6 развих в себе си много професионални и личностни качества, които до ден днешен ми помагат да се справям с ежедневните си задачи като част от екипа на Kaufland. Пример за такива са умението да погледнеш цялата картинка глобално, да не се страхуваш да излизаш от зоната си на комфорт и вярването, че във всяка идея може да се съдържа потенциал. Пожелавам на всички участници успех и много нови знания в предстоящия сезон!“, сподели тя пред присъстващите.

Основната цел на 9Academy е да допринесе за личностното и професионално развитие на бъдещите професионалисти чрез придобиването на нови знания, умения и опит в различни бизнес направления. Новият сезон ще посрещне 45 участници от различни възрасти и с разнообразни професии. Те ще преминат през обучение с практическа насоченост по 9 модула, включващо важни за бизнеса теми, представени чрез лекции и уъркшопи. Като част от Академията са предвидени и допълнителни учебни ресурси, нетуъркинг събития, обучения, модул по личностно развитие и разработване на бизнес казус.

Съдействието, което Kaufland осигурява за провеждането на инициативата, е поредната стъпка, чрез която лидерът в модерната търговия затвърждава ангажимента си за подкрепа към мотивираните и целеустремени настоящи и бъдещи специалисти в страната. Компанията е сигурен и предпочитан работодател, който активно работи в изграждането на нови и различни собствени младежки програми. Те имат за цел да предоставят възможност на младите хора да се докоснат до мултинационална култура и многоезична международна среда, да черпят опит и идеи от колегите си от всички държави, в които Kaufland оперира, да участват в различни инициативи и доброволчески акции, свързани с опазването на климата, спортни събития, корпоративна социална отговорност и още много други. Част от младежките програми на водещия ритейлър са „Управители на бъдещето“, Kaufland Business Academy, Практикантска програма, Стажантска програма, Търговска академия, Програма за дуално обучение и др.

9Academy е част от редицата партньорски инициативи, в които Kaufland инвестира в името на развитието на младите хора. Компанията предоставя възможност на младежите да се докоснат до разнообразния опит на професионалистите от екипа на лидера в ритейла у нас. Чрез тези свои действия, веригата насърчава културата на съвместно учене и израстване. Освен това благоприятства създаването на по-широка общност от талантливи и амбициозни кадри, които в последствие ще се превърнат в усъвършенствани лидери. В рамките на тази своя стратегия, Kaufland има успешно изградени партньорства с над 100 училища и университети в цялата страна, както и с редица организации като Bulgaria Wants You, Тийноватор, Junior Achievement, Mentor The Young, Клуб на талантите, част от To The Top, Тук-Там, Развий се и др.