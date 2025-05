Трагични във Висшата лига, блестящи в Лига Европа: Юнайтед и Тотнъм ще спорят за трофей

15-ият и 16-ият във Висшата лига ще спорят за трофея в Лига Европа! Манчестър Юнайтед и Тотнъм ще се изправят в английски финал на "Сан Мамес" на 21 май. "Червените дяволи" се наложиха с 4:1 над Атлетик Билбао в реванша и с общ резултат 7:1 елиминираха баските. "Шпорите" от своя страна постигнаха успех с 2:0 при визитата си на Бодьо/Глимт, което направи общия резултат 5:1.

На "Олд Трафорд" момчетата на Рубен Аморим влязоха добре в мача и владееха инициативата. В 30-ата минута обаче Хари Магуайър сгреши подаване. От това се възползва Яурегисар, който реализира красиво попадение за 0:1. До почивката Доргу пропиля хубав шанс, а Гарначо пропусна сам срещу вратаря.

