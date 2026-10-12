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Кой има имен ден днес, 12 октомври 2026 г.

12 октомври 2026, 5:55 часа 316 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Кой има имен ден днес, 12 октомври 2026 г.

На 12 октомври 2026 г. имен ден празнуват всички, които носят името Мартин, Марто, Марти, Мартинел, Мартен, Мартина, Марта, Мартинела, Мартена и производните им. На този ден църквата почита Св. Мартин Милостиви, епископ на гр. Тур, Свв. мъченици Пров, Андроник Ефески и Тарах и Св. преподобни Козма Маюмски епископ, съставител на канони.

Имени дни 2026 г.

Пожелания

Бъди най-щастливият човек днес, утре и завинаги! Нека вниманието и любовта, които ти засвидетелстват днес твоите близки и приятели осветява пътя ти напред!

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Нека този празник озари деня и бъдещите ти дни! Бъди усмихнат и много щастлив! Нека всяко твое желание бъде закон за хората, които те обичат! 

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Нека твоят имен ден се превърне в истински празник на любовта, приятелството, взаимността, честните отношения и радостта! Обичай и бъди обичан! 

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Честит имен ден! Бъди себе си, бъди влюбен, бъди уверен, че най-добро за теб предстои, защото това наистина е точно така! Весело празнуване! 

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Ти си повече от това, което мислиш, че си! Нека твоят имен ден бъде началото на пътя на твоя успех, благоденствие и просперитет! 

Имени дни през октомври 2026 г.

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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