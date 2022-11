Коментар №1 на седмицата: Издирването на Александър - и намирането на Aбсолютните идиоти

Публикуваме най-четените и харесвани коментари тази седмица. Този коментар събра над 10000 ваши прочитания в Actualno.com.



Търсенето на малкия Александър продължава дни наред - в може би най-мащабната кампания за издирване, правена някога у нас; както от институциите, така и от доброволците. Действително, нещата не изглеждат оптимистично; ясно е че с всеки изминал ден вероятността за откриването му намалява.

Но в изминалите няколко дни се намери нещо друго - бяха открити и документирани хиляди абсолютни идиоти. Ако се чудите за дефиниция за Абсолютен идиот - това е човек, който на латиница и с правописни грешки (да, може да направиш правописна грешка на латиница), написва в социалните мрежи под новина за издирването следния коментар за изгубеното момче:

Men samo edna versia me samnqva che shte go napravqt nai velikiq sluchei to se znae kade e ama sled meseci demek trud shte izleze

Не съм сигурен за какво допринесоха социалните мрежи и ако за различни неща може да има спорове, за едно няма - допринесоха за тоталната видимост на Aбсолютните идиоти. Забележете какво е написал този човек (ако успеете да вникнете в тъпашкия език) - съмнява го основно версията, че "че ще го направят най-великия случай", понеже "то се знае къде е", но това ще се разбере след месеци, и съответно, както пояснява този функционално неграмотен и изключително прост човек - "труд ще излезе".

В това изречение освен искрено малоумие има и много други неща. Например прозорливата конспиративност, от която страда не само той, но и много други абсолютни идиоти, че "ще го направят най-великия случай". Тоест винаги има едни скрити сили, които се намират в медиите, институциите, които са по правило невидими и зли, но ти като невероятно умен човек единствен ги виждаш и разгадаваш техните ходове. А не че например страдаш от смесица между тъпотия, дислексия и лоботомия, за да виждаш навсякъде конспирации и си постигнал впечатляващо ниво на интелигентност, което се движи между ракиена Ванга и всезнаещ тюфлек на дивана - в никакъв случай не е това.

Разбира се, навсякъде ще попаднете на Абсолютно сигурните съвети на Абсолютните идиоти. Те, разбира се, знаят как трябва да се издирва, какво е в главата на бащата, в главата на майката, в главата на службите, в главата на кмета, в главата на журналистите. Всички глави са достъпни за рентгеновия им поглед и те само дешифрират истината и я публикуват в социалните мрежи, за да допринесат за издирването. Навремето бях изумен, че дори по отношение на Боян Петров имаше умствено изостанали и емоционални обременени типове, които го плюха и му се присмиваха, при положение, че изкачването на стълбите на третия етаж им се вижда много и с пуфтене вземат асансьора; да не говорим за това някога въобще да са проявявали желание да извършат нещо необикновено или да разберат онези, които го правят. Но ето, че преравянето на речните дъна на Абсолютните идиоти, даде резултат; пак изплуваха на повърхността, за да кажат всичко за Александър и за всички онези, които го търсят, а после да се прилепят обратно към дъното и да опрат бузи като сом в някой лигав камък.

Знаят ли те какъв е случаят на Сашко?

Абсолютно и завинаги.

Автор: Райко Байчев