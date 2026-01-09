Мразовит уикенд - температурите по градове. Времето за 10-11 януари 2026 г.

През почивните дни, 10 и 11 януари 2026 г. над по-голямата част от страната ще бъде облачно с валежи. В събота в Горнотракийската низина и по Черноморието - от дъжд, в останалата част от страната - от сняг; в Северозападна България има условия за поледици. В събота вятърът ще се задържи от юг и температурите за кратко ще се повишат, минималните ще бъдат около нулата, а максималните ще са от 1°-2° в северозападните до 10°-11° в югоизточните райони, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Седмична прогноза за времето за 5-11 януари 2026 г.

Температурите

Най-студено сутринта на 10 януари 2026 г. ще бъде в Силистра и Разград, където се очаква минимална температура от минус 4 градуса. За страната минималните температури в събота ще са между минус 4 и плюс 2 градуса, за София - 1 градус. В неделя температурите ще се понижат и минималните в София, Перник и Смолян ще бъдат минус 8 градуса. Максималните температури на 11 януари 2026 г. ще бъдат между минус 1 (Смолян) и плюс 5 градуса (Бургас).

Неделя

По-късно през деня и през нощта срещу неделя вятърът ще се ориентира от северозапад и временно ще се усили; в неделя температурите ще са с малък денонощен ход, в по-голямата част от страната между минус 5° и 0°, в крайните източни райони до 3°-4°. В неделя в цялата страна ще вали сняг и ще се образува снежна покривка.

Месечна прогноза за времето за януари 2026 г.

Източник: Meteo.bg

Снимки: iStock