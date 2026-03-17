След пожара: Най-големият американският самолетоносач се завръща от Близкия изток в Гърция

Американският самолетоносач USS Gerald R. Ford, който в момента е разположен в Близкия изток на фона на войната на САЩ и Израел срещу Иран, се очаква да се завърне във военноморската база на НАТО на остров Крит следващата седмица, съобщава гръцкото издание Kathimerini. Корабът прекара четири дни в базата Суда Бей на Крит миналия февруари, зареждайки се с провизии, преди да се насочи към Източното Средиземноморие.

Корабът ще се върне за презареждане с гориво, но евентуално и за разследване на големия пожар, който избухна на борда му на 12 март, според източник.

Неофициална информация за причините за пожара

„Ню Йорк Тайнс“ съобщи, че пожарът е започнал в основната перална зона на кораба в четвъртък. Докато приключи, над 600 моряци и членове на екипажа са загубили леглата си и оттогава спят по подове и маси, съобщиха официални лица.

Самолетоносачът вече навлиза в 10-ия си месец на разполагане, се казва в доклада, добавяйки, че на членовете на екипажа е било казано, че разполагането им вероятно ще бъде удължено до май, което би ги поставило в морето на цяла година, два пъти повече от нормалното разполагане на самолетоносач.

Kathimerini разбира, че един от разглежданите сценарии е, че пожарът може да е бил умишлено причинен от членове на екипажа, за да прекратят разширената си мисия.