Любопитно:

17 март 2026, 13:21 часа 426 прочитания 0 коментара
След пожара: Най-големият американският самолетоносач се завръща от Близкия изток в Гърция

Американският самолетоносач USS Gerald R. Ford, който в момента е разположен в Близкия изток на фона на войната на САЩ и Израел срещу Иран, се очаква да се завърне във военноморската база на НАТО на остров Крит следващата седмица, съобщава гръцкото издание Kathimerini. Корабът прекара четири дни в базата Суда Бей на Крит миналия февруари, зареждайки се с провизии, преди да се насочи към Източното Средиземноморие.

Корабът ще се върне за презареждане с гориво, но евентуално и за разследване на големия пожар, който избухна на борда му на 12 март, според източник.

Неофициална информация за причините за пожара

„Ню Йорк Тайнс“ съобщи, че пожарът е започнал в основната перална зона на кораба в четвъртък. Докато приключи, над 600 моряци и членове на екипажа са загубили леглата си и оттогава спят по подове и маси, съобщиха официални лица.

Самолетоносачът вече навлиза в 10-ия си месец на разполагане, се казва в доклада, добавяйки, че на членовете на екипажа е било казано, че разполагането им вероятно ще бъде удължено до май, което би ги поставило в морето на цяла година, два пъти повече от нормалното разполагане на самолетоносач.

Kathimerini разбира, че един от разглежданите сценарии е, че пожарът може да е бил умишлено причинен от членове на екипажа, за да прекратят разширената си мисия. ОЩЕ: Пожар избухна на най-големия самолетоносач на САЩ и в света - в "най-мокрото" помещение

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова Отговорен редактор
Близък изток Гърция самолетоносач самолетоносач Джералд Форд война Иран заливът Суда
Още от Балкани
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес