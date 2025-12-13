МВнР с препоръки към пътуващите до Вашингтон

На територията на целия щат Вашингтон (САЩ) е обявено извънредно положение поради изключително интензивни валежи през последните дни, информират от Ситуационния център към Министерството на външните работи (МВнР) на своя сайт. От външното ни министерство съветват планиращите пътувания да се информират предварително за актуалната пътна и метеорологична обстановка.

В резултат на наводнения и свлачища са затворени участъци от множество пътни артерии. По данни на Националната метеорологична служба валежите ще продължат и през следващите дни, като се очаква нормализиране на метеорологичната обстановка след 17 декември.

Entire towns are underwater as widespread, historic flooding grips Washington, caused by days of heavy rain that have pushed rivers to levels never seen before. pic.twitter.com/zdMxlm2l8n — #كابتن_غازي_عبداللطيف (@CaptainGhazi) December 12, 2025

МВнР съветва българските граждани, планиращи пътувания на дълги разстояния в периода 12-17 декември по горепосочените пътни артерии, да се информират предварително за актуалната пътна и метеорологична обстановка, по възможност да избягват пътувания в най-засегнатите от наводненията райони и стриктно да следват указанията и препоръките на местните власти.

При необходимост от съдействие българските граждани могат да се обръщат към Генералното консулство на България в Лос Анджелис.

Военнослужещи от Националната гвардия на САЩ са обикаляли вчера от врата на врата, за да евакуират земеделски град на север от Сиатъл заради големите наводнения в западната част на северозападния щат Вашингтон. Наводненията принудиха семейства да се качат на покривите на къщите си, отнесоха мостове и събориха къщи. Дни на проливни дъждове доведоха до покачване на нивото на реките до рекордни или близки до рекордни нива, като губернаторът на Вашингтон Боб Фъргюсън, който прогнозира, че около 100 000 души ще трябва да бъдат евакуирани в целия щат.