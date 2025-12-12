Кабинетът подаде оставка:

Външно министерство с предупреждение към българите в Брюксел

12 декември 2025, 19:16 часа 423 прочитания 0 коментара
Външно министерство с предупреждение към българите в Брюксел

Министерството на външните работи предупреждава българските граждани в Белгия за очаквани сериозни затруднения в транспорта и част от обществените услуги в Брюксел на 15 декември заради планирана обща стачка в страната. МВнР препоръчва на гражданите да следят актуалната информация за транспортната обстановка в белгийската столица, тъй като предстоящите стачни действия ще засегнат обществения транспорт, училища, детски градини и други услуги във Федерация Валония–Брюксел.

Още: Бандитски войни и престрелки: Кои са най-опасните градове в Европа?

От министерството посочват, че в деня на стачката – 15 декември 2025 г. – са възможни сериозни нарушения в разписанията на влаковете и градския транспорт. Пътуващите могат да следят в реално време ситуацията чрез страницата на Националната железопътна компания NMBS/SNCB, както и платформите за обществен транспорт STIB-MIVB, De Lijn и TEC. Препоръчва се при възможност да бъдат предвидени алтернативни начини за придвижване.

Още: Без болници, училища и транспорт: Португалия продължава стачката срещу трудовите промени

При необходимост от съдействие българските граждани могат да се свържат с посолството ни в Брюксел на телефоните: +32 2 374 47 88, +32 2 374 08 66 и +32 2 375 86 50, както и на дежурния номер за спешни случаи извън работно време: +32 473 981 042. Сигнали се приемат и на електронните адреси: Embassy.Brussels@mfa.bg и Consular.Brussels@mfa.bg.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
МВнР Брюксел предупреждение външно министерство стачка
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес