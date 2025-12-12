Външно министерство с предупреждение към българите в Брюксел

Министерството на външните работи предупреждава българските граждани в Белгия за очаквани сериозни затруднения в транспорта и част от обществените услуги в Брюксел на 15 декември заради планирана обща стачка в страната. МВнР препоръчва на гражданите да следят актуалната информация за транспортната обстановка в белгийската столица, тъй като предстоящите стачни действия ще засегнат обществения транспорт, училища, детски градини и други услуги във Федерация Валония–Брюксел.

От министерството посочват, че в деня на стачката – 15 декември 2025 г. – са възможни сериозни нарушения в разписанията на влаковете и градския транспорт. Пътуващите могат да следят в реално време ситуацията чрез страницата на Националната железопътна компания NMBS/SNCB, както и платформите за обществен транспорт STIB-MIVB, De Lijn и TEC. Препоръчва се при възможност да бъдат предвидени алтернативни начини за придвижване.

При необходимост от съдействие българските граждани могат да се свържат с посолството ни в Брюксел на телефоните: +32 2 374 47 88, +32 2 374 08 66 и +32 2 375 86 50, както и на дежурния номер за спешни случаи извън работно време: +32 473 981 042. Сигнали се приемат и на електронните адреси: Embassy.Brussels@mfa.bg и Consular.Brussels@mfa.bg.