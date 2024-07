Най-важните новини за деня: 06 юли 2024 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 06 юли.

ЧАКЪРОВ: ОЧАКВАЙТЕ СКОРО ОБРЪЩЕНИЕ НА АХМЕД ДОГАН, ВРЪЩАМЕ СЕ КЪМ НОРМАЛНОСТ

Очаквайте в скоро време обръщение на нашия почетен председател. Нашите колективни органи не функционират, което повече не може да продължава. Това съобщи след срещата с Ахмед Доган в резиденцията му в "Росенец" съпредседателят на ДПС Джевдет Чакъров, цитиран от БНТ.

ГЮНЕР ТАХИР: ПЕЕВСКИ Е СВЪРШЕН

От вчера е задухал друг вятър и онези кръгове, които седят зад Ахмед Доган и Делян Пеевски и продължават да са в сянка, са се намесили и вятърът задуха към Доган. Това каза бившият член на ръководството на ДПС Гюнер Тахир пред БНР.

БОГДАНОВ: ГРЕШКА БЕШЕ ДА ДОПУСНЕМ ПЕЕВСКИ ДА ОБСЪЖДА БЪДЕЩЕТО НА СТРАНАТА

Допуснахме човек, санкциониран за корупция, да седне на масата и да обсъжда бъдещето на България – Делян Пеевски. Този човек трябва да си изчисти името. Това отчете като грешка на ПП-ДБ депутатът и бивш министър на икономиката в правителството на Николай Денков Богдан Богданов.

УКРАЙНА АТАКУВА ДЕПА ЗА ГОРИВО В КРАСНОДАРСКИЯ КРАЙ (ВИДЕА)

Украйна атакува с безпилотни самолети руски депа за гориво в Краснодарския край.

The Krasnodar region came under a massive Ukrainian drone attack at night, targeting and damaging the Lukoil oil depot in Pavlovskaya, the Rosneft oil depot in Leningradskaya, and damaging a mobile phone tower in Yeysk. pic.twitter.com/LTgQ3gDFrC