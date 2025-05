Най-важните новини за деня: 17 май 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 17 май.

ТРЪМП ПОСОЧИ ДАТА ЗА РАЗГОВОРИ С ПУТИН И ЗЕЛЕНСКИ: ПОДСКАЗА И КАКВИ ЩЕ СА ТЕМИТЕ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза днес, 17 май, че ще разговаря с руския президент Владимир Путин в понеделник, 19 май. Новината той обяви в своя акаунт в социалната мрежа Truth Social. "Ще говоря по телефона с президента Владимир Путин. Темата на разговора ни ще бъде спирането на "кръвопролитието", което убива средно по над 5000 руски и украински войници седмично. Ще говорим и за търговия", написа Тръмп.

СТАНА ЯСНО ДАЛИ ЩЕ ИМА МЕТРО В СОФИЯ НА 18 МАЙ

Метро на 18 май 2025 г. в София все пак ще има. Това стана ясно от официално съобщение от Метрополитена. "Във връзка с провеждане на "Като две капки вода: Финалът" - 18 май от 19:00ч, на Национален стадион "Васил Левски", в неделната вечер метрото ще работи с удължено работно време – до 01:30 ч. (срещу понеделник)", се казва още в съобщението.

МЕЖДУНАРОДНИЯТ ОЛИМПИЙСКИ КОМИТЕТ ОФИЦИАЛНО ПРИЗНА ВЕСЕЛА ЛЕЧЕВА ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БОК

Международният олимпийски комитет (МОК) официално призна Весела Лечева за председател на Българския олимпийски комитет (БОК). Това стана ясно от писмо на МОК, изпратено до БОК на 17 май. В писмото, адресирано до досегашния председател Стефка Костадинова и новоизбрания председател Весела Лечева, се казва, че Международният олимпийски комитет "временно признава резултатите" от Изборното общо събрание на 19 март. Отбелязва се, че само Лечева може да представлява Българския олимпийски комитет на всички международни събития под егидата на МОК.

ДЕН 4: СОФИЯ ОСТАВА БЕЗ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ И СЪС ЗАПЛАХИ ЗА БЕЗСРОЧНА СТАЧКА

Продължава гражданското неподчинение на служителите на градския транспорт. Блоката на София без наземен градски транспорт е вече четвърти ден, като трамвайните, тролейбусните и автобусни спирки по всички части на столицата остават празни. Единственият транспорт, който работи, е подземният - метрото. "С оглед продължаващата блокада на наземния транспорт, от екипа на столичното метро е създадена предварителна организация за пускане на допълнителни мотриси и намаляване на интервалите на движение на влаковете по всички линии на метрото, в зависимост от пътникопотока през почивните дни", заявиха вчера от „Метрополитен“. Още: Градският транспорт в София се готви за безсрочна стачка

В ИСТАНБУЛ: РУСИЯ Е ОТПРАВИЛА ПО-ГОЛЯМА ЗАПЛАХА КЪМ УКРАЙНА ОТ ПЪРВОНАЧАЛНО ИЗВЕСТНОТО (ОБЗОР - ВИДЕО)

Ако сега Украйна не признае за руски четирите украински региона, всичките от които са частично окупирани от руската армия (Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област – най-голяма е руската окупация в Луганска област, 99% от територията), то при следващите преговори Русия ще поиска 6 региона. Това заяви руският депутат Евгений Попов, който посочи, че руската делегация в Истанбул е заплашила украинската делегация с това – информацията е от вътрешни източници. Кои ще са допълните два региона, Попов не коментира – смята се, че става въпрос за Харковска област и област Суми.

Russian media: “Next time, it’ll be six regions.” At Istanbul talks, Russia threatens to seize 6 Ukrainian regions if Kyiv doesn’t yield 4 “annexed” ones. Medinsky earlier boasted of demanding 8 regions. pic.twitter.com/tVZxlQ0v0k