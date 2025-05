Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза днес, 17 май, че ще разговаря с руския президент Владимир Путин в понеделник, 19 май. Новината той обяви в своя акаунт в социалната мрежа Truth Social. "Ще говоря по телефона с президента Владимир Путин. Темата на разговора ни ще бъде спирането на "кръвопролитието", което убива средно по над 5000 руски и украински войници седмично. Ще говорим и за търговия", написа Тръмп.

"След това ще говоря и с президента Зеленски, а след това и с представители на НАТО. Надявам се да бъде продуктивен ден. Огънят ще бъде прекратен и тази много жестока война - война, която не биваше изобщо да започва, ще приключи. Господ да благослови всички!", написа още президентът на САЩ, който малко по-рано заяви, че ако руските танкове не били "затънали в калта" в началото на войната в Украйна, армията на Путин щяла да превземе Киев за около 5 часа.

Още: Гафовете на Путин, които му попречиха да си гарантира подкрепата на Тръмп

All enemies of Russia that issue negotiating ultimatums should remember a simple thing: peace negotiations alone do not always lead to the end of hostilities.



Unsuccessful negotiations can lead to the onset of a more terrible stage of the war with new weapons and participants.