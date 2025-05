Песков: Среща между Путин и Зеленски е напълно възможна

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че среща между Владимир Путин и Володимир Зеленски е "възможна в резултат на работата на двете делегации и след постигането на конкретни договорености". "Такава среща е възможна в резултат на работата на двете страни и при постигане на определени споразумения. Но когато става въпрос за подписване на документи, за нас остава фундаментален въпросът кой точно от украинската страна ще ги подписва", казва Песков, цитиран от NEXTA.

🤡 Putin's spokesperson says a meeting with Zelensky is possible — but under conditions



Kremlin spokesperson Dmitry Peskov said a meeting between Vladimir Putin and Volodymyr Zelensky is “possible as a result of the work done by both delegations and upon reaching specific… pic.twitter.com/9GlgOBO1jw