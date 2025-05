Торнадо уби десетки хора (ВИДЕО)

Мощни бури и торнадо, обхванали някои части на Средния Запад и Юга на САЩ, причиниха смъртта на най-малко 23 души, основно в щата Кентъки, където опустошително торнадо разруши сгради и преобърна автомобил на междущатска магистрала, предаде "Асошиейтед Прес".

🚨At least 20 killed by tornadoes in the U.S. Midwest



Search and rescue efforts are still underway in the affected areas. CNN reports that more than 500 rescuers have been deployed in St. Louis alone.



The tornado tore through Laurel County, Kentucky, late on Friday, May 16.