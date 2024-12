Най-важните новини за деня: 23 декември 2024 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 23 декември.

СРИВ В ДОВЕРИЕТО НА ПАРЛАМЕНТА, КИСЕЛОВА С ПО-ВИСОК РЕЙТИНГ ОТ БОРИСОВ

Рекордно ниско доверие в институциите отчита социологическо проучване на "Маркет Линкс" и bTV. Според изследването, одобрението за Народното събрание е спаднало от 11% в началото на 2024 г. до едва 6% в края на годината.

ИНФЛАЦИЯТА НА ПРАЗНИЧНАТА ТРАПЕЗА: КОЛКО ПО-СКЪПА ЩЕ Е ТАЗИ ГОДИНА?

На годишна база цената на Коледната трапеза се увеличава с 4.70%, като увеличението е значително по-високо от отчетения от НСИ ръст на потребителските цени на годишна база през ноември – 2.1%. Освен това е и леко по-високо от увеличението отчетено от НСИ конкретно в категорията на храните през ноември, което е 4.14% на годишна база. Това показва анализ на Експертен клуб за икономика и политика (ЕКИП), включващ 18 категории хранителни продукти.

СЛЕД КАТО АЛДЕ ГО ИЗГОНИХА: ПЕЕВСКИ ИЗПЛЮ КИСЕЛОТО ГРОЗДЕ И КАЗА, ЧЕ САМ НАПУСКА

След като ръководствата на групата "Обнови Европа" в Европейския парламент, както и на европейската партия АЛДЕ, която е неин член, препоръчаха ДПС на Делян Пеевски да бъде изключено от двете формации, санкционираният за корупция от САЩ и Великобритания депутат обяви, че партията му...напуска. Като мотив АЛДЕ посочи именно, че Пеевски е "противоречива фигура, която е била санкционирана за корупция".

ТРЪМП ДА ИЗБИРА: ДА ПРЕДАДЕ ИЛИ НЕ НА ПУТИН УКРАИНСКИ ГАЗ И МИНЕРАЛИ НА СТОЙНОСТ 26 ТРИЛИОНА ДОЛАРА

Украйна е държавата с най-големите запаси от 117 от 120-те минерала, които се използват в промишлеността по в света. От 50 стратегически минерала, които САЩ наричат най-важни за своята икономика и национална сигурност и които са доста редки, но ключови в някои важни области, Украйна доставя 22.

ШПИОНСКИЯТ СКАНДАЛ С БЪЛГАРИТЕ В ЛОНДОН СЕ РАЗРАСТВА: МАНИКЮРИСТКА СЛЕДИЛА ПОЛИТИЦИ

Скандалът с българите по делото за шпионаж в полза на Русия в Лондон се разраства. Задържана е още една българка. Според публикации в австрийски и германски медии става въпрос за 48-годишна жена с инициали Т.Д., която от 10 години живее в Австрия. Тя е била задържана в началото на декември, когато станало ясно, че е подавала информация на така наречената шпионска клетка, в която са включени шестимата българи, подсъдими в Лондон.

УКРАЙНА И ТОКЪТ ПРЕЗ ЗИМАТА: МЕРКИТЕ, ЗА ДА ИМА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО

Постоянните руски обстрели с ракети и дронове почти поставиха на колене Украйна заради огромните щети по енергийната ѝ инфраструктура. Почти е ключовата дума – въпреки постоянните руски атаки, Украйна продължава да издържа и то точно когато идва истинската зима, с най-ниските температури и най-сериозните снеговалежи. Как го прави – изобретателност е друга ключова дума, а The New York Times разказва повече.

"Едно от нещата, които искам да направя бързо, е да прекратя тази война – тази война е ужасно, ужасно нещо. Президентът Путин каза, че иска да се срещне с мен колкото може по-скоро, затова трябва да почакаме". Това заяви новоизбраният президент на САЩ Доналд Тръмп, отново преувеличавайки колко готов е всъщност издирваният от Международния наказателен съд в Хага руски диктатор да преговаря за истински мир при сегашното положение на нещата. Припомняме – в рамките на годишната си пресконференция "Пряка линия", Путин коментира, че няма проблем да се срещне с Тръмп, но не прояви нетърпение да има среща на секундата, защото много бърза да изкове справедлив мир в Украйна: Наглост от Путин: По-рано трябвало да направи инвазия, през 2022 г. вече не можело да се чака.

