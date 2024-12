Наглост от Путин: По-рано трябвало да направи инвазия, през 2022 г. вече не можело да се чака

Решението за стартиране на "специалната военна операция", както режимът в Кремъл нарича агресивната си война в Украйна, трябвало да бъде взето по-рано. Това заяви диктаторът Владимир Путин по време на така наречената директна връзка - пресконференция, на която той отговаряше на въпроси на граждани и пропагандисти за случилото се през 2024 година. Коментарите му дойдоха след въпрос от журналист от РБК, който го попита дали би променил решението си, ако можеше да се върне назад към февруари 2022 г.

Според издирвания от Трибунала в Хага диктатор, "като се има предвид ситуацията с Украйна и събитията от 2014 г. (анексирането на Крим и войната в Донецка и Луганска област - бел. ред.)", решението е трябвало да бъде взето още по-рано. А подготовката е трябвало да бъде направена предварително, добави Путин.

Той заяви, че "събитията от 2022 г." са започнали "спонтанно", защото вече не е било възможно да се чака.

Интересно е как човекът, подпалил най-бруталната война в света след Втората световна война, сега говори за мир. Разбира се, при своите условия - запазване на анексираните по незаконен път четири украински области (Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка) плюс Крим, оставане на Украйна извън НАТО и "демилитаризация" на по-малката съседка на Русия.

Той смята, че ако боевете бъдат прекратени, това щяло да позволи на украинските въоръжени сили да укрепят позициите си и да изградят отбрана. "Сега в Украйна хората се извеждат от улиците като бездомни кучета - те не са готови за военни действия", твърди диктаторът, който си набавя "пушечно месо" от Азия и Африка.

"Ако настъплението бъде спряно, те ще могат да се преоборудват", заяви Путин, който, според редица анализатори и военни експерти, цели именно това в Украйна - при сключено прекратяване на огъня да подсили армията и да поднови офанзивата в бъдеще.

Putin's latest delusions continue to astound: "We have people to talk to in Ukraine, many who want to rid their country of a Nazi regime," he claimed. Among other statements, he refused to specify when the Ukrainian army would be "driven out" of the Kursk region, boasted that the… pic.twitter.com/XZVed8q6mk