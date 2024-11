Най-важните новини за деня: 6 ноември 2024 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 6 ноември 2024 г.

ПЪРВИ ДАННИ: ДОНАЛД ТРЪМП ОТНОВО Е ПРЕЗИДЕНТ НА САЩ

Доналд Тръмп се завръща в Белия дом. Републиканецът първи достига до нужните 270 гласа (по данни на CNN и FOX News), разпределяни между различните щати в изборната колегия, за да спечели втори мандат като президент на САЩ след триумфа над Хилъри Клинтън през 2016 г. Малко по-късно The New York Times, които използват базата данни на Associated Press, също потвърдиха ключовата победа на Тръмп в Пенсилвания, която му гарантира мандата. Тепърва се очаква пълното преброяване и официално потвърждение, а Тръмп вече обяви победа.

ВИСШИСТИТЕ ПОДКРЕПИХА ХАРИС, ТРЪМП РАЗБИ КОНКУРЕНЦИЯТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Доналд Тръмп спечели няколко ключови щата и обяви победа на президентските избори в САЩ. Какъв е профилът на гласоподавателите, подали бюлетина с името на републиканеца? Екзитполовете на CNN от 2016, 2020 и 2024 г. показват интересна картина.

“ВСИЧКИ ВОЙНИ СВЪРШИХА”: ПРОФ. ЙОНКО МЕРМЕРСКИ ОБЯСНИ ЗАЩО ТРЪМП СПЕЧЕЛИ ИЗБОРИТЕ (ВИДЕО)

Всички войни по света свършиха. Това заяви проф. Йонко Мермерски в предаването “Студио Actualno”, коментирайки изборната победа на Доналд Тръмп. Проф. Мермерски каза, че Тръмп се изразява с хиперболи за края на военните конфликти в Украйна и Близкия изток, но “винаги посоката му е вярна”. По думите му така либералните западни медии се хващат за част от изказванията на Тръмп по време на кампанията и започват да обясняват, че това са лъжи и фалшиви новини.

МОЖЕ ЛИ ТРЪМП НАИСТИНА ДА СПРЕ ВОЙНАТА В УКРАЙНА? АНАЛИЗ НА ЕЛЕНА ПОПТОДОРОВА (ВИДЕО)

Доналд Тръмп ще бъде 47-ият американски президент. Как се стигна до неговата победа срещу Камала Харис и какво следва оттук-нататък за САЩ и света? Поканихме бившия посланик на България в САЩ Елена Поптодорова в Студио Actualno, за да коментира темата.

ЩЕ КАСИРАТ ЛИ ИЗБОРИТЕ: ЕЛЕНА ДАРИЕВА ЗА ВОТА У НАС И ВЛИЯНИЕТО НА ТРЪМП В ЕВРОПА (ВИДЕО)

Това, които ми направи най-силно впечатление, беше не само изключително оспорваната президентска битка Щатите, която доведе до голямо разделение там, но и яростната кампания, която водеха Доналд Тръмп и Камала Харис един срещу друг. Няма как да не се направи разлика в нощта на изборите, когато Тръмп се обяви вече за победител: неговата реч, за разлика от риториката по време на кампанията и нейните финални дни, беше доста по-смирена и смекчена.

ВСЕ ПОВЕЧЕ ПАРИ ЗА ВОЙНА: И НА ЗАПАД, И ОТ РУСИЯ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Полша ще инвестира 3 млрд. злоти (750 млн. долара), за да увеличи производството на боеприпаси – това вече е законопроект, който е публикуван, уточнява Reuters.

ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ ПРЕД ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА КАТО ЕВРОКОМИСАР: АНАЛИЗ НА ЕВРОДЕПУТАТИТЕ НИ

Четирима от българските евродепутати коментираха новия ресор на България в Европейската комисия - ресора "Стартъпи, проучвания и иновации", оглавен от новия български еврокомисар Екатерина Захариева. Пред bTV от Брюксел застанаха Никола Минчев, евродепутат от Обнови Европа, Андрей Ковачев, евродепутат от ЕНП/ГЕРБ-СДС, Илхан Кючюк от „Обнови Европа“ и Цветелина Пенкова от Социалисти и демократи в ЕП.

СЕВЕРНОКОРЕЙЦИ СЕ БИЯТ ЗА РУСИЯ В УКРАЙНА: КАКВО ПРОМЕНЯ ТОВА?

Решението на Северна Корея да изпрати поне 12 000 елитни войници от леката пехота в подкрепа на Русия в Украйна сигнализира за задълбочаване на военните връзки, въпреки че не е ясно дали това ще промени играта на бойното поле, пише The National Interest.

FINANCIAL TIMES: "ЛУКОЙЛ" ПЛАНИРА ДА ПРОДАДЕ РАФИНЕРИЯТА СИ В БУРГАС

Руската държавна енергийна компания "Лукойл“ планира да продаде рафинерията си в България, най-големия си актив на Балканите, на катарско-британски консорциум до края на годината. Това пише днес Financial Times.

ЕНЕРГИЙНИЯТ МИНИСТЪР ПРИТЕСНЕН: НЯМА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДАЖБАТА НА „ЛУКОЙЛ”

Това мен лично ме притеснява - липсата на каквато и да е информация, предоставена по официален път. Това каза служебният министър на енергетиката Владимир Малинов във връзка с информацията, на в. "Файненшъл таймс", че руският енергиен гигант "Лукойл" планира до края на годината да продаде мажоритарния си дял в рафинерията си в България. ОЩЕ: Financial Times: "Лукойл" планира да продаде рафинерията си в Бургас