“Всички войни свършиха”: Проф. Йонко Мермерски обясни защо Тръмп спечели изборите (ВИДЕО)

Всички войни по света свършиха. Това заяви проф. Йонко Мермерски в предаването “Студио Actualno”, коментирайки изборната победа на Доналд Тръмп. Проф. Мермерски каза, че Тръмп се изразява с хиперболи за края на военните конфликти в Украйна и Близкия изток, но “винаги посоката му е вярна”. По думите му така либералните западни медии се хващат за част от изказванията на Тръмп по време на кампанията и започват да обясняват, че това са лъжи и фалшиви новини.

Попитан как си представя, че Тръмп ще спре войната в Украйна, проф. Мермерски все пак отбеляза, че “за един ден няма как да стане”. И допълни: “Тръмп каза в много интервюта, че ще започне да работи за това, ако е избран за президент. Той каза, че и Русия, и Украйна имат слаби страни в конфликта и ще ги събере заедно да се разберат”, отбеляза Мермерски.

По думите му настоящата американска администрация не е държала на Израел като партньор в Близкия изток, а се е “ослушвала” и очаквала Бенямин Нетаняху да разширява конфликта. “Доналд Тръмп ще застане много по-твърдо зад Нетаняху”, посочи Мермерски.

