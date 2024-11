Първи данни: Доналд Тръмп отново е президент на САЩ

Доналд Тръмп се завръща в Белия дом. Републиканецът първи достига до нужните 270 гласа (по данни на CNN и FOX News), разпределяни между различните щати в изборната колегия, за да спечели втори мандат като президент на САЩ след триумфа над Хилъри Клинтън през 2016 г. The New York Times, които използват базата данни на Associated Press, все още не са обявили официалните 270 гласа за Тръмп. Тепърва се очаква пълното преброяване и официално потвърждение.

Как се разви битката?

Камала Харис триумфира в щата, даващ най-много гласове - Калифорния, а също така в Ню Йорк, докато Тръмп взе гласовете в Тексас, Флорида, но и в по-дълбоката провинция.

В крайна сметка републиканецът надделя в битката за ключовите 7 щата, определяни като "колебаещи се" между демократите и неговата партия - става въпрос за Северна Каролина, Джорджия, Пенсилвания, Уисконсин, Мичиган, Аризона и Невада.

Рано сутринта на 6 ноември българско време стана ясно, че Тръмп триумфира в Северна Каролина, която носи 16 гласа в изборната колегия. По това време той водеше с 230:187. Малко по-късно се разбра, че бившият държавен глава печели и в Джорджия, което също му носи 16 гласа. Така пред републиканеца остана единствено Пенсилвания като най-кратък път обратно към Белия дом.

Около 9:10 ч. българско време CNN прогнозира, че Тръмп печели в ключовия щат, който стана основна крепост на кампаниите на републиканеца и на Камала Харис в последните дни преди изборите. Пенсилвания носи 19 електорални гласа. Джо Байдън, роден в Скрантън, Пенсилвания, обърна щата през 2020 г., като спечели с малко над 80 000 гласа. През 2016 г. Тръмп стана първият републиканец, спечелил в Пенсилвания след Джордж Буш през 1988 г., като го взе с малко над 44 000 гласа.

След като бившият президент печели в Северна Каролина и Джорджия и води във всички останали щати, в които се водят битки, пътят на Харис към победата се стесни до задължителен успех в Пенсилвания, обявиха от CNN. Макар че Харис можеше да си проправи път към победата с комбинация от щатите от „Синята стена“ - Уисконсин, Мичиган и Пенсилвания, и щатите от "Слънчевия пояс" - Невада и Аризона - „няма как да се стигне дотам без Пенсилвания“, анализира Джош Кинг от американската телевизия.

FOX News - бастионът на републиканците, също вече прогнозира победа на Тръмп.

Вицепрезидент ще бъде Джей Ди Ванс - до момента младши сенатор от Охайо.

Избирателната система на САЩ е такава, че може кандидатът с по-малко гласове като цяло да стане президент - заради това, че например Калифорния дава 54 гласа, а Делауеър - 3. Окончателният избор се осъществява официално от електоралната колегия (делегати от различните щати) по-късно през годината, а избраният президент встъпва в длъжност през януари 2025 г.

Така Доналд Тръмп ще се завърне в Белия дом, след като през 2020 г. загуби от Джо Байдън.

Какво да очаква светът от Тръмп?

Той вече заплаши Китай и Европа с налагане на нови мита - 60% върху стоки от Китайската народна република и 10-20% за всички други търговски партньори на Щатите. Не даде отговор как по този начин ще бори инфлацията в САЩ, която, по думи на икономисти, ще се повиши. Същевременно тази мярка би нанесла удар по еврозоната и Европа като цяло: Тръмп заплаши "малките европейски държави" с новата си икономическа политика.

Най-голямата тема, свързана с Тръмп в глобален мащаб, е войната в Украйна. Той непрестанно повтаря, че ще сложи край на конфликта за "24 часа", но засега не е давал конкретика относно плана си. Неведнъж е изтъквал добрите си отношения с диктатора Владимир Путин и много анализатори прогнозират, че би се стигнало до някакъв вид примирие в Украйна, което да облагодетелства издирвания от Трибунала в Хага стопанин на Кремъл: Замразена война с автономни региони край демилитаризирана зона: Планът на Тръмп за Украйна.

На дневен ред е и въпросът ще секне ли помощта на САЩ за Киев, която беше изключително силна при демократите, като изключим 7-месечното забавяне на 60-те милиарда долара оръжеен пакет заради мнозинството на републиканците в долната камара на Конгреса.

Друг голям въпрос е какво ще прави републиканецът с войната в Близкия изток. По време на предишния си мандат той премести американското посолство в Израел от Тел Авив в Йерусалим - знак, който подсказва, че ситуацията с палестинците ще бъде изключително деликатна.

През 2018 г. Тръмп изтегли САЩ от ядреното споразумение с Иран, което целеше да предотврати развитието на иранската ядрена програма в замяна на облекчаване на санкциите. Републиканецът обаче върна тежките икономически санкции върху режима в Техеран, а той е по-близо от всякога до създаване на ядрено оръжие.

Как ще подходи Тръмп спрямо Северна Корея, е друга важна тема. В предишния си мандат той беше на косъм да постигне сделка с диктатора Ким Чен Ун за стоп на развитието на ядрената му програма, но споразумението се провали. Сега ситуацията се усложнява с присъствието на севернокорейските войски в Русия, сражаващи се за Путин в Украйна.

Във вътрешнополитически план Тръмп се кани най-вече да затегне миграционните политики.

Републиканците си връщат контрола в Сената

Републиканската партия си осигури контрола в Сената - горната камара на Конгреса на САЩ, след като достигна до нужните 51 места от общо 100 в законодателния орган. Това се случи, след като Деб Фишер победи демократа Дан Озбърн в Небраска, а преди това Тед Круз запази сенатското си място от Тексас.

The New York Times изчисли около 7:10 ч. българско време на 6 ноември, че Републиканската партия има 51 мандата в Сената срещу 42 за Демократическата партия към този момент.

Освен за президент, избирателите в Щатите гласуваха и за нови членове на Конгреса, който се състои от две части: Камара на представителите и Сенат. Всеки щат има двама сенатори и поне един конгресмен. Сменя се 1/3 от състава на двете камари.

