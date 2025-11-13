Ноемврийско лято в този град. Времето утре - 14 ноември 2025 г.

На 14 ноември 2025 г. ни очаква поредния слънчев ден. Мъгли ще има по долното поречие на Тунджа и Марица до около обяд, а в Дунавската равнина почти през целия ден ще се задържи мъгливо. Ще остане тихо. Минималните температури ще са между 1° и 6°, малко по-ниски в котловините от Югозападна България, а максималните ще са между 13° и 18°, по-ниски в местата с трайна мъгла. В София минималната температура ще е около 0°, максимална - около 16°, показва прогнозата за времето на НИМХ. Най-топло ще бъде в Благоеград, където се очаква максимална температура от 19 градуса.

Ще посрещнем ли първия сняг? Седмична прогноза за времето за 10-16 ноември 2025 г.

Топло и в планините

В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб, по високите части до умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра - около 7°.

Ниска облачност над морето

Сутринта по Черноморието ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност. През деня ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър, променлив по посока. Максималните температури ще бъдат 14°-16°, малко по-ниски от температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Източник: Meteo.bg

Още: Най-точната прогноза: Дъжд или сняг през ноември 2025 г. (ГРАФИКА)

Снимка: БГНЕС