Рязко застудяване, но не навсякъде. Времето утре - 8 януари 2026 г.

07 януари 2026, 10:23 часа 474 прочитания 0 коментара
Рязко застудяване, но не навсякъде. Времето утре - 8 януари 2026 г.

На 8 януари 2026 г., четвъртък, с преминаване на студен атмосферен фронт, вятърът в цялата страна ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. Ще бъде облачно, валежите ще продължат, а с понижението на температурите в по-голямата част от страната дъждът ще премине в сняг. Температурите ще останат почти без денонощен ход - от минус 1° - минус 2° в северозападните до 13°-14° в югоизточните райони, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Най-ниските минимални температури се очакват във Видин - минус 8 градуса, София - минус 7 и Перник - минус 6 градуса. Положителни сутрешни температури се очакват в Кърджали, Ямбол, Хасково и Бургас. Максималните температури ще са с голяма разлика в различните части на България. За Видин се очакват най-много 2 градуса максимална температура, докато в Бургас, Ямбол и Хасково ще се радват на 16 градуса.

През нощта срещу петък валежите бързо ще спрат, а облачността ще се разкъса, в петък и ще намалее до предимно слънчево. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от юг. Минималните температури ще бъдат между минус 8° и минус 3°, а максималните - между 2° и 7°.

