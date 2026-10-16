Таксата при бракуване на автомобил пада десет пъти: Парламентът промени закона за отпадъците

Народното събрание прие окончателно на второ четене промени в Закона за управление на отпадъците, с които се предвиждат по-строг контрол и по-голяма прозрачност при оползотворяването и рециклирането на отпадъци. Сред основните изменения са нови правила за организациите по оползотворяване, промени в продуктовите такси за електрическо и електронно оборудване и десетократно намаляване на таксата за гражданите, които бракуват автомобилите си.

Законодателните промени бяха предложени от "Прогресивна България" (ПБ), която внесе собствена концепция в края на септември. Темата обаче беше поставена още в началото на работата на 52-рото Народно събрание от "Демократична България" (ДБ), която настоява за промени в сектора заради съмнения за монополизация и рязко увеличение на лицензионните възнаграждения, известни като продуктови такси или екотакси. Още: Да отпаднат екотаксите за превозните средства: ДБ внесе законопроект

Управляващите обявиха промените за революционни

От "Прогресивна България" определиха приетите текстове като сериозна стъпка към преодоляване на модел, при който дейността по оползотворяване на отпадъци е концентрирана в ръцете на ограничен брой организации.

"Това е истински пробив в управлението и оползотворяването на отпадъци", заяви депутатът от ПБ Стефан Сабрутев. По думите му промените представляват "огромен скок" към преодоляване на пазарен модел, който в продължение на 15 години е ограничавал конкуренцията в сектора.

Председателят на парламентарната група на ПБ Петър Витанов заяви, че целта е да се даде възможност на повече компании да работят на пазара.

"Приключват олигарсите в сектора", обяви Витанов. Още: Искаме близо 1,5 млрд. лева от програма "Околна среда" за ремонт и подмяна на ВиК мрежата

Сред вносителите на предложенията на управляващите е и председателят на Народното събрание Михаела Доцова, която преди влизането си в политиката е ръководила дирекция "Правна" в Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

ДБ подкрепи част от промените, но предупреди за рискове

От "Демократична България" определиха измененията като стъпка в правилната посока, но изразиха съмнения дали новите правила действително ще осигурят достъп до пазара на повече фирми.

Водещият вносител на предложенията на ДБ Божидар Божанов посочи, че промените имат потенциал да ограничат ролята на МОСВ при определянето на това кои компании могат да работят в сектора. Още: Депутатите промениха закон с цел ефективно рециклиране на отпадъци

Божанов припомни, че през миналата година лицензионните възнаграждения в сегмента за оползотворяване на електрическо и електронно оборудване са се увеличили десетократно. Според него това е показало проблемите с концентрацията на пазара и влиянието на определени икономически интереси.

"Тогава всички установиха, че една подземна група около Таки е превзела оползотворяващите организации. Тази схема им е била изключително сладка, защото тези пари дори не минават през държавата. Това са пари, които фирми, които пускат продукти на пазара, трябва да платят на организациите по оползотворяване", заяви Божанов.

Той обвини още, че организации в сектора са разчитали на подкрепа от служители на министерството. Твърденията му са политически обвинения, които не са независимо установени с информацията от парламентарния дебат.

Спор за съдържанието на закона

Въпреки че ДБ подкрепи част от промените, между представители на формацията и управляващото мнозинство се стигна до остър словесен сблъсък. Стефан Сабрутев коментира разделянето на ПП-ДБ на отделни парламентарни групи, като заяви, че според него "разумните хора" са останали в "Демократична България". Още: Приеха законодателни промени заради проблемите с отпадъците

От "Продължаваме промяната" и "Възраждане" отправиха критики към законопроекта. Според тях част от текстовете са лобистки и до голяма степен повтарят вече съществуващи разпоредби. Двете формации имаха и собствени предложения по време на обсъждането.

ГЕРБ и ДПС не участваха нито в дебата, нито в гласуването на 16 октомври.

Десет пъти по-ниска такса при бракуване на автомобил

Една от конкретните промени засяга гражданите, които предават автомобилите си за разкомплектоване. Таксата при бракуване на моторно превозно средство ще бъде намалена десетократно.

Измененията обхващат и фирмите, които се занимават с разкомплектоване на излезли от употреба автомобили, както и механизмите за контрол върху обработката и рециклирането на отпадъци. Още: По-строг контрол на отпадъците иска гражданският сектор

Основният спор около законовите промени е дали новите правила ще доведат до реална конкуренция и по-прозрачно управление на сектора, или ще възпроизведат съществуващите проблеми под друга форма. С окончателното гласуване парламентът прие предложенията на управляващите, като част от тях получиха подкрепа и от ДБ.