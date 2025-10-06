Войната в Украйна:

Тъжно, пак дъжд. Времето утре - 7 октомври 2025 г.

06 октомври 2025, 13:10 часа 329 прочитания 0 коментара
На 7 октомври 2025 г. времето остава облачно. Продължителни и значителни валежи от дъжд ще има в източните и северните райони от страната. Утре в югозападните и южните централни части от страната валежите ще отслабнат, но с прекъсване все още на места ще превалява дъжд. Ще духа умерен и временно силен вятър от запад-северозапад, а в североизточните райони – от север-североизток. Минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, за София – около 8°, максималните - между 10° и 15°, за София – около 10°, показва прогнозата за времето.

Дъжд и сняг в планините

В планините ще бъде облачно. В масивите на Югозападна България с прекъсване ще вали дъжд, в местата над 1800 метра надморска височина - сняг. По-значителни и продължителни ще бъдат валежите по Стара планина и Странджа. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 0°.

Валежи и по морето

По Черноморието ще бъде облачно с продължителни и значителни по количество валежи. Ще духа умерен и силен северозападен вятър, а по Северното Черноморие – от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°. Температурата на морската вода е от 18°-19° по Северното Черноморие до 20°-21° по Южното. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

