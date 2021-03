В условията на пандемия: Къде ще празнуват абитуриентите баловете си тази година?

12 неща, които абитуриентите не знаят Да броиш до 12 е еуфорично занимание с предвидими последствия. Тук решихме да изброим онези от тях, с които абитуриентите предстои да с... Прочети повече

Според една от офертите в мрежата зрелостниците могат да полеят завършването на средното си образование с 5-дневна ваканция в хотел с три звезди в слънчев Дубай срещу 750 лв. В офертата е включен и задължителният за влизане в страната PCR тест. По време на престоя си зрелостниците могат да избират различни допълнителни пакетни преживявания като сафари с джипове в пустинята срещу 90 евро, обяд в емблематичния хотел "Бурдж ал Араб“ за 190 евро или панорамна обиколка на Абу Даби, показа проверка на " Монитор “.Не липсват и предложения за пътувания зад граница до по-близки дестинации. Туроператор изкушава с оферта за петдневна почивка в Бодрум за по-малко от 500 лв. на база Ultra All Inclusive. Отново на всеки 10 записани абитуриенти един ръководител получава безплатно място. Изискваният депозит е едва 10 лв., а доплащането трябва да бъде направено до 30 април. В случай че сме решили да анулираме своята резервация от 14 до 7 дни преди датата на заминаване, неустойката, която трябва да заплатим, е в размер на 50% от цената на пътуването. При отмяна на ваканцията в по-малко от 7-дневен срок преди датата на настаняване губим цялата предплатена сума.Ако абитуриентите все пак са решили да прекарат своя бал в България, могат да резервират някой от хотелите по морето, където два месеца преди датата на заветното празненство хотелиери вече примамват зрелостници с All Inclusive за под 100 лева като така подбиват цените на кувертите в столичните ресторанти. Въпреки пандемията абитуриентите с охота се суетят около избора на ресторант или пътуване. Част от родните ресторанти обаче не са обявили своите оферти заради опасността да затворят отново. Така например за нощувка в 5-звезден хотел край Варна на база All Inclusivе зрелостниците ще броят по 66 лв. В случай че желаят да добавят празнична вечеря към закупения пакет, ще трябва да доплатят още 55 лв. Задължителното условие, за да отбележат празника си на толкова ниски цени, е да останат в хотела поне две вечери. За целта те трябва да заплатят 30% аванс до 10 дни след потвърждение на резервацията, 50 на сто от сумата - до 30 април, а цялата сума - до 15 май. Предвид пандемията се предлагат и гъвкави условия за анулиране на резервациите. Отмяната на заявките в случай на непредвидени обстоятелства е безплатна до 30 дни преди датата на пристигане на групата. До 15 дни преди настаняване се удържат 100% от първата нощувка. В офертите по морето се срещат и специални екстри като безплатно настаняване на класни ръководители и директор и 15% намаление от цената на куверта за поканени преподаватели. В същото време вечерята в столичен ресторант по случай завършването на гимназия удря 120 лв. Предварителните менюта включват салата, предястие и основно с две гарнитури. Празникът се подслажда й с парче орехов чийзкейк. Напитките също влизат в цената - малка ракия или водка, половин бутилка бяло или червено вино, безалкохолно и минерална вода. На всеки 20 куверта пък някои организатори подаряват един.