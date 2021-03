Община Стара Загора и Microsoft България ще си сътрудничат за развитието на IT сектора

Община Стара Загора беше домакин на онлайн среща между кметът Живко Тодоров и Калин Димчев, изпълнителен директор на Microsoft България, и част от неговия екип - Ева Попова, регионален мениджър Публичен сектор и Гергана Русева, мениджър продажби сектор Образование.

Повод за срещата беше обсъждане на възможности за сътрудничество между компанията и Община Стара Загора под надслов „Да отключим бъдещето чрез образование и модерна администрация – Стара Загора“. Инициативата на кмета Живко Тодоров има за цел дългосрочно развитие на Стара Загора и трансформиране на икономическия профил на града чрез дигитални, иновативни и зелени решения. Каузата обединява усилията на местната власт, бизнеса, образователния и научен сектор за реализиране на пълния потенциал на града.„В днешно време, когато технологиите съпътстват целия ни живот и когато благодарение на технологиите ние оставаме свързани, това ни показва колко трябва да инвестираме в този сектор. Трябва да помагаме на младите хора да се развиват в правилната посока, именно затова основахме новата гимназия по компютърни науки и математически анализи „Миню Балкански“ в Стара Загора“, откри срещата градоначалникът. Той допълни, че целта на учебното заведение е да подготви младите хора за новостите в сектора на информационните технологии и да им даде добро образование, на което могат да стъпят в последващото си развитие. Тодоров припомни, че от тази учебна година в Тракийски университет бяха разкрити нови специалности в областта на IT технологиите, което е още една положителна насока на развитие на града и региона. „Ние ще продължим да помагаме и сме готови да изградим общинска програма, която да подпомага обученията както на учениците, така и на учителите. В Стара Загора има много ученици, които придобиват езикови умения“, категоричен бе кметът. Тодоров благодари на Мicrosoft като заяви, че партньорството ще бъде много ползотворно и за двете страни.„Навлизаме в ера на още по-дълбоки и динамични дигитални трансформации. Трансформации, които ще концентрират в още по-голяма степен добавена стойност. Ние като образователна система трябва да се подготвим и да подкрепим максимално сектора на информационните технологии. Това е сектора с най-динамично развитие през последните години“, обясни по време на срещата министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Той бе категоричен, че в бъдеще почти всички професии ще изискват задълбочени дигитални умения. Министърът допълни, че се инвестира в обучението по информационни технологии в училище. Вълчев поздрави Община Стара Загора за създаването на гимназията по Компютърни науки и математически анализи като обобщи, че това е мислене в бъдещето и далновидност на развитие. Сред инициаторите за провеждане на срещата бе и министърът на икономиката Лъчезар Борисов, който обяви, че проектите в сектора на информационните технологии и аутсорсинга на бизнес услуги в България за периода от 2017 – 2020 г. са 25 с общ размер на инвестициите 85.35 млн. лв. и разкриване на 3219 нови работни места.Министър Борисов бе категоричен, че развитието на IT секторa е най-силно през изминалата 2020 г. въпреки пандемичната криза, защото от всички 34 сертифицирани проекти по ЗНИ – 10 са във високотехнологичните услуги, с общ размер на планираните инвестиции над 80 млн. лв. и 1589 нови работни места.Министър Борисов напомни, че има създадена вече и нова Агенция за иновации, която ще бъде в тясно сътрудничество с Министерството на икономиката, Министерството на образованието и науката, научните среди и бизнеса, за да може най-бързо и ефективно да се задоволят нуждите на икономиката и развитието на образователна инфраструктура.Не на последно място, той сподели, че по негово предложение и по предложение на министър Красимир Вълчев, е взето решение за сключване на Споразумение за сътрудничество и разбирателство между нашата страна и Microsoft. „Приветстваме този тип мислене и сме готови да бъдем партньори, да вървим заедно по този път. Горди сме с това, което видяхме в Стара Загора“, заяви изпълнителен директор на Microsoft България Калин Димчев. Той допълни, че компанията инвестира дългосрочно в различни платформи за подобряване на уменията. "В България има над 27 000 души, възползвали се от обучителните ни програми. Готови сме да си сътрудничим с всеки с ясна визия и стремеж за развитие, като ще се радваме да го направим с образователните институции и бизнеса в Стара Загора“, категоричен е Димчев. Участниците в срещата се обединиха около идеята, че влагането на средства в образование може да доведе инвеститори, а създадените от тях работни места да привлекат млади хора да работят и живеят в Стара Загора и региона. Докторът по информатика в Софийски университет Андрей Бъчваров определи инициативата на Microsoft България като мотивираща работодателите от IT сектора като него да започнат по-активна инвестиция. Toй се ангажира в създаване на дигитални умения поне на 30-40 деца от Стара Загора, които да се обучат през Телерик Училищна Академия.По време на разговорите бяха представени различни възможности и добри практики на компанията – приложения за обучения, за развитие на регионални администрации и др. Договорено бе експертите от Microsoft България да споделят добри практики и идеи, реализирани в други страни.Участие във форума взе ректорът на Тракийски университет доц. Добри Ярков, зам.-кметът Иванка Сотирова, началникът на РУО Татяна Димитрова, съоснователите на „Телерик Училищна Анадемия“ Васил Терзиев и Бойко Яръмов, представители на Българска стартъп организация BESCO, директори на училищата и част от бизнеса в Стара Загора.