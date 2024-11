Стара Загора създава бизнес климат, благоприятен за инвеститорите

Улеснен достъп до образование, умения за справяне с новите технологии, качество на инфраструктурата и проактивност на властта – това препоръчаха днес на Стара Загора редица признати международни лектори от цял свят. Представителите на родния и световния бизнес бяха панелисти в провелия се в Културен център „Стара Загора“ форум „Invest in the Stara Zagora district: Why the right time is now“.

Авторитетното събитие бе открито от кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров. Той благодари на партньорите от Emerging Europe - консултантска организация, която се занимава с политики и управление, фокусирана върху 23 държави от Централна и Източна Европа, както и на останалите компании, присъстващи на дискусиите.

Още: "Зимна готовност": Дърва за огрев са осигурени за всички населени места в Стара Загора

Участваха още представители на дипломатическата общност, на международни финансови институции, международни бизнеси, както и на национални, регионални и местни органи на самоуправлението, на академичните среди и на стартъп-ите. Разискванията покриха широк кръг от теми и перспективи и най-вече с акцент влиянието на глобалните предизвикателства в българския контекст и в контекста на регион Стара Загора.

„Стара Загора е регион в преход, както знаете, защото сме повлияни от зелената сделка, изправени сме пред предизвикателства, но също пред много възможности. Стара Загора е регион, който е много добре локализиран, с много добра работна сила, квалифицирана и, разбира се, Стара Загора има много възможности, свързани с бъдещето“, дефинира кметът. Той формулира очакванията си в бъдеще да се привлекат инвестиции въз основа на съществуващите индустриални терени, включени в индустриалния парк „Загоре“.

„Сигурен съм, че фирмите, които ще дойдат в Стара Загора, ще видят всички тези възможности, ще видят Стара Загора като вътрешен партньор. Ние приветстваме нашите бъдещи инвеститори, ще можем да осъществим много добри партньорства, да се развиваме – сигурен съм и че ще направим Стара Загора един от най-атрактивните региони в България“, зададе цел Живко Тодоров. „Въпреки, че в България все още няма редовно избрано правителство и това е обстоятелство, което малко спъва нашите амбиции, защото инвеститорите не усещат стабилност, искам да ви уверя, че в наше лице имате стабилен, устойчив партньор“, изрично увери кметът. Като цел той дефинира създаването на бизнес климат, благоприятен за всички. „Всеки, който дойде тук, ще бъде добре дошъл като партньор! Благодаря много и пожелавам успех на днешния бизнес форум. Поканвам ви и през следващата година, за да направим това събитие още по-мащабно и с още повече участници“, изтъкна още градоначалникът.

Още: Фестивалът на оперното и балетното изкуство посрещна първите си зрители в Стара Загора

„Това, което ни казва опитът, е, че за да можем да осъществим по-добро икономическо развитие на региона е необходимо да има две условия: от една страна наистина да сме сигурни, че нещата се правят устойчиво и добре на местно ниво в сътрудничество с това, което държавата може да предложи, но освен да създадем един добър климат трябва също да привлечем и инвеститори“, каза във встъплението си Албена Маркова, представител на Прайс Уотърхаус клуба за Югоизточна Европа и лидер на Платформата за устойчивост.

Тя вижда предимството на България за инвестиране в атрактивната данъчна система, но същевременно и ясно изразените предизвикателства: различията на регионите, начинът, по който иновациите присъстват, качеството на инфраструктурата, недостатъчната работна сила, намаляване на населението. Албена Маркова описа проекта, върху който работи съвместно с Община Стара Загора, за създаване на стратегия, която да насърчи цифровизацията и предприемачеството в Стара Загора, както и пътна карта как да се изпълни тази стратегия. „Да вдъхнем нов живот в региона, да го направим по-устойчив за в бъдеще“, поясни експертът.

„Започнахме да разработваме съвместно стратегия, която ще изведе областта в бъдеще като се създаде различен икономически профил на региона, едни добри условия за младото поколение, младите хора да видят своето бъдеще в този регион - това е важният резултат“, съобщи още Албена Маркова.

Тя препоръча още повече проактивност и вижда как Стара Загора всъщност изразява такива целенасочени усилия, обща визия за бъдещето на региона и как това може да се осъществи чрез насърчаване на местната икономика. „Реална дейност, която да насърчи бизнеса, е една екосистема, която ще се изгради в общината като екосистема за иновации. Общата цел е създаването на бизнес инкубатор, който да насърчава новаторството, център за трансфер на технологии и дигиталният хъб, за да се повишат дигиталните, цифровите умения в целия регион, за да може да се интегрира всичко това в един такъв регионален център“, съобщи още пред аудиторията Маркова.

Още: Форумът за инвестиционно бъдеще на Стара Загора събира наши и международни експерти

„Много силно сме повлияни и от действията, които се осъществяват в областта, от местните заинтересовани страни, оценяваме усилията, които се полагат, но те трябва да се насочат в обща посока. Например, Европейският иновационен хъб „Загоре“, ролята на образованието, създаването на факултет в Тракийския университет за зелени и нови технологии, активната работа на ТПП в Стара Загора в помощ на местните бизнеси“, изброи още Албена Маркова.

Няколко критично важни фактори за успеха са: да се създаде местна жизнеспособна система, да се повиши нивото на цифровизация, да се привлекат местни заинтересовани страни, да се надграждат съществуващите положителни страни на региона, да се използват човешките и технологични ресурси, да се работи в полза на инвеститорите.

Сред панелистите днес бяха: д-р Ian Ilkyu Huh, вицепрезидент на SK Inc. в Сеул, Южна Корея, който участва от Ню Йорк; д-р Martin Kaspar, експерт стратегии и корпоративно развитие, вицепрезидент на германска компания, която оперира в автомобилния сектор – той се включи от Бразилия; Elias van Herwaarden, специалист по оптимизация на глобални бизнес услуги; David Rumble, експерт по клиентски групи, аутсорсинг и дигитализация от Обединеното кралство; Stephen Loynd – футурист, който долетя в Стара Загора от Бостън.