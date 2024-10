19-годишен чех пак изигра Гришо! 3-сетов трилър изхвърли Димитров от Шанхай (ВИДЕО)

Голямата тенис звезда на България Григор Димитров отново загуби от 19-годишния чех Якуб Меншик с 3-6, 6-3, 4-6, отпадайки на 1/8-финалите на турнира от сериите Мастърс 1000 в Шанхай. Българинът, който падна от Меншик в три сета на Мастърса в Мадрид по-рано през годината, отново бе пречупен в три части, най-вече от бруталния сервис на Меншик през целия мач.

Григор Димитров стартира нервно срещата, докато неговият съперник влезе много бързо в ритъм. 19-годишният чех стигна до пробив още във втория гейм, когато поведе с 40:15, а с втория си брейкбол успя да пробие. Постепенно Гришо стабилизира играта си, но Меншик продължи да сервира феноменално: направи 5 аса в сета и спечели частта с 6-3.

Във втората част ролите се размениха - и Меншик показа уязвимост на свой сервис. Още в първия си сервис гейм чехът започна с двойна грешка, а впоследствие Гришо стигна до брейкбол при 40:30. Последва нова двойна грешка на младия чех, която осигури пробив за българина. След това Димитров затвърди пробива, за да поведе с 3-0.

Последваха няколко много трудни гейма за Гришо: Меншик взе подаването си за 1-3, а след това опита да върне пробива, стигайки до два поредни брейкбола. Българинът обаче се измъкна и изравни. Чехът стигна и до трета точка за пробив, но Димитров пак издържа теста и спечели подаването си за 4-1.

В седмия гейм пък Меншик поведе с 40:0 на сервис на Гришо, но и тук Димитров се измъкна невредим, спечелвайки пет поредни точки, за да вземе подаването си за 5-2. Сервирайки за сета, Димитров нямаше проблеми - и спечели убедително подаването си на нула за 6-3 гейма, за да вкара мача в решаващ трети сет - подобно на предния им мач от Мастърса в Мадрид.

Третият сет започна с размяна на два бързи сервис гейма на нула. След това Меншик трябваше да спасява точка за пробив в третия гейм, но не справи. На свой ред чехът стигна до два брейкбола в четвъртия гейм - и успя да пробие от втория опит, за да поведе с 3-1. Гришо веднага опита да върне пробива и стигна до равенство 40:40, но чехът се справи и затвърди брейка за 4-1.

В шестия гейм Григор трябваше да се бори за оцеляването си в мача. Меншик поведе с 40:15 и си осигури два скрити мачбола на сервиса на българина. Гришо обаче се справи, а след това отрази и трети брейкбол, за да намали изоставането си до 2-4. В деветия гейм Григор успя да върне пробива, възползвайки се от единствената си точка за пробив, за да направи резултата 4-5.

В следващия гейм обаче Меншик показа няколко невероятни изпълнения от бекхенд, за да поведе с 40-15. Чехът си осигури два мачбола, като от втория опит той успя да затвори срещата. Григор пък завърши срещата с повече уинъри - 30 срещу 27, и с малко повече непредизвикани грешки - 35 срещу 33, но се пропука в ключовите моменти - и това му костваше победата.

Hear him ROAR 🦁@mensik_jakub_ defeats Dimitrov 6-3 3-6 6-4 to secure his FIRST ATP Masters 1000 quarter-final!#RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/sbUqfXfXAY