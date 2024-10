Фен вбеси Григор Димитров в Шанхай, Гришо едва не му налетя на бой (ВИДЕО)

Звездата на българския тенис Григор Димитров се замеси в неприятен инцидент по време на Мастърс турнира в Шанхай. Гришо бе вбесен от привърженик, който го изблъска в гръб, а българинът едва сдържа нервите си, за да не потърси физическа саморазправа с въпросния запалянко.

При излизането си от корта Димитров бе заобиколен от множество фенове, искащи да се докоснат до българския тенисист. Един от тях обаче прекрачи границата на нормалното поведение и изблъска Григор в гръб - нещо, което очаквано ядоса родния тенисист.

Григор Димитров видимо искаше да се саморазправи със запалянкото, като тръгна заплашително към него. Той го посочи и на охраната, която бе край него. Българинът винаги е демонстрирал страхотно отношение към феновете на корта и извън него, но този път Гришо бе провокиран и изпусна нервите си.

За Григор предстои мач от 1/8-финалите на турнира в Шанхай срещу Якуб Меншик. Българинът иска да защити точките си от миналата година, когато стигна до 1/2-финалите на Мастърс надпреварата. Неговата цел е и класиране за Финалите на АТП в Торино.

Not a happy man!! 😡😡



Grigor Dimitrov confronts a fan who seemingly tripped him off at the 2024 Shanghai Masters!! 😬😬#ShanghaiMasterspic.twitter.com/LiuUUpZiaJ