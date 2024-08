Танци под балкански ритми: Джокович поля олимпийското злато с див купон (ВИДЕО)

Живата легенда в тениса Новак Джокович отпразнува по балкански историческата си олимпийска титла от Париж 2024. Ноле организира празненство в сръбски ресторант в Париж, събирайки най-близките си хора, за да тържествуват заедно големия триумф.

Джокера надви Карлос Алкарас със 7:6(3), 7:6(2), за да стигне до така бленуваното олимпийско злато. С него Новак заавърши "Златния шлем" - титли от четирите турнира от Големия шлем и злато от олимпийски игри. Той стана едва петият тенисист, постигнал този забележителен успех.

В сръбския ресторант в Париж Джокович се отдаде на танци под балкански ритми, а в ръката си държеше чаша червено вино. Сърбинът многократно е показвал, че знае как да празнува след големи успехи, а такива той има в изобилие.

Как Джокович танцува и пее с пълно гърло, можем да видим от видео на неговия добър приятел и бивш тенисист Янко Типсаревич. Гледайте във видеото:

