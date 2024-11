Яник Синер причини нови кошмари на Фриц по време на Финалите на ATP (ВИДЕО)

Световният номер 1 в тениса Яник Синер записа втора победа в груповата фаза на Финалите на ATP в Торино, след като победи американеца Тейлър Фриц с 6-4, 6-4 в мач, продължил 1 час и 41 минути. Успехът за италианеца дойде по най-болезнения начин за Фриц - с пробиви в последните геймове на двата сета.

Синер, който стартира на Финалите с победа над Алекс де Минор, успя да стигне до нов успех в повторение на финала на US Open от тази година. Италианският тенисист причини нови кошмари на Фриц, който допусна трета поредна загуба от Синер. А тя дойде след два пробива в целия мач.

Синер и Фриц вървяха гейм за гейм до 3-3, когато италианецът пръв трябваше да отразява брейкбол и се справи. После пък американецът спаси три точки за пробив на свой сервис за 4-4. Впоследствие Синер спечели подаването си на 15, а след това успя да пробие Фриц на 15, за да спечели частта с 6-4.

Събитията се повториха във втория сет, когато двамата отново вървяха гейм за гейм. В шестия гейм Фриц спаси брейкбол за 3-3. Сервирайки за оставане в мача, Тейлър Фриц се пропука и отново бе пробит. Така Синер до голяма степен си гарантира участие на полуфиналите, като в последния си мач от групата ще играе с Даниил Медведев, а Фриц ще спори с Де Минор.

По-рано Медведев заглуши шума от хейтърите с разгромна победа над Де Минор (ВИДЕО)

Jannik Sinner with one of the shots of the week so far. In a big moment. Clutch. pic.twitter.com/7l45cUcnY5

Jannik Sinner hits a stunner of a drop shot against Fritz at ATP Finals in Turin.



Great disguise and totally unexpected.



Unbelievable how much his finesse has improved over the last few seasons.



🇮🇹🦊

pic.twitter.com/BUofPLw3BV