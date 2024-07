Американка обърна Вики Томова и я изхвърли от Олимпийските игри в Париж

Първата ракета на България Виктория Томова отпадна от тенис турнира на Олимпийските игри в Париж, след като отстъпи пред представителката на САЩ Ема Наваро във втория кръг на надпреварата. Родната състезателка има защо да съжалява, тъй като водеше с 1:0 сета, но в крайна сметка загуби със 7:6 (5), 4:6 и 1:6.

