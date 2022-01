Австралийският съд реши: Визата на Джокович е неправомерно отменена

Още в началото на делото стана ясно, че дори Джокович да спечели, австралийското правителство пак може да му откаже виза и да го задържи.

Защитата на Джокович

Според адвоката на световния номер едно в тениса Николас Ууд клиентът му е изпълнил всички всички необходими изисквания за пътуване и че е имало разнопосочни искания от австралийските власти за визата. Ууд добави и, че решението дали да има или няма виза се взема не на база комбинация от фактори според закона, а може да се използва само едно основание и така да не се вземе предвид пълна картина.

Джокович претендира, че на 16.12.21 е диагностициран с положителен тест за COVID-19 и точно това не му позволява да се ваксинира. Защитата на сърбина настоява, че има експертна препоръка и то от Австралия да не се ваксинира 6 месеца след преболедуване. Затова и оспорва позицията на изпълнителната власт в Австралия, че преболедуването не е изключение от ваксинация.

Представителят на австралийското правителство, Кристофър Тран, заяви, че неотдавнашното преболедуване на КОВИД на Джокович не го поставя в позиция за освобождаване от правилата за влизане в страната при пътуване.Той отрече да има някаква процедурна несправедливост или необоснованост, свързана с решението за анулирането на визата на Джокович.

Всъщност именно новината, че Джокович е бил с положителен тест толкова скоро предизвика брожения. Припомняме, че той беше с положителен тест и през 2020 година, след злополучния "Адриа тур", който организира. Тогава баща му Сърджан обвини Григор Димитров. Сега обаче се оказа, че на 16.12.21 Новак Джокович присъства на церемония, организирана от Сръбските пощи, на която беше представена пощенска марка с лика му!

December 16 was a busy day for Djokovic:



In addition to purportedly getting a PCR test for Covid that came back positive, Djokovic also was part of a maskless, indoor panel discussion and attended a maskless, indoor ceremony for a stamp being made in his honor on that day. pic.twitter.com/rI9j0rsPJr