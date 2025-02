Григор Димитров катастрофира! №75 направи българина на пух и прах за 25 минути

Първата ракета на България Григор Димитров корабокрушира срещу 75-ия в ранглистата на ATP Кристофър О'Конъл в двубой от първия кръг на основната фаза на турнира от сериите ATP 500 в Дубай. Хасковлията загуби първия сет с 0:6 за 25 минути и се оттегли от срещата. Гришо сякаш имаше проблем със своите маратонки. До момента обаче не е ясно дали в това се крие причината за отказването му.

За най-добрия ни тенисист би трябвало да предстои участие на надпреварата от сериите Мастърс 1000 в Индиън Уелс (САЩ), която започва в средата на следващата седмица. С лесния успех O’Конъл си осигури дуел с някого измежду Гаел Монфис (Франция) и Матео Беретини (Италия).

The 2025 season has been nothing short of a nightmare for Grigor Dimitrov



Since advancing to the Semis of Brisbane, he’s retired in 3 out of his last 4 matches



Christopher O’Connell with a Set 1 bagel and immediate retirement for Grigor pic.twitter.com/L5ZQ2QQv4U