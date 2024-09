Григор Димитров прегърна идола си: "Бейби Федерер" и Роджър Федерер се срещнаха (ВИДЕО)

Първата ракета на България при мъжете Григор Димитров, наричан от мнозина тенис анализатори "Бейби Федерер", се срещна със своя идол Роджър Федерер преди участието си на Laver Cup. Хасковлията се прегърна, размени няколко думи с швейцареца и започна тренировката си.

Федерер, който е един от инициаторите на турнира, посрещна Гришо в залата и двамата се прегърнаха. Легендарният състезател попита Димитров как се чувства след контузията, която го принуди да се откаже в 1/4-финалндия двубой на US Open срещу Франсис Тиафо. Българинът отговори, че вече е по-добре.

Иначе тази вечер около 20 часа Гришо ще стартира първия си мач в столицата на Германия, а негов противник е чилиецът Алехандро Табило. Хасковлията попадна в тима на Европа, след като замени Рафаел Надал, който се отказа заради травма. Това ще е първо участие на Григор Димитров в турнира от 2018 година насам.

Grigor Dimitrov gets his first practice session in on the Laver Cup match court at Uber Arena. pic.twitter.com/K3MTXm2SKE