Президентът на каталунците посочи голямата разлика между Барселона и Реал Мадрид, Шаби Алонсо му се нахвърли

Искрите между двата лагера на вечните съперници в Испания - Барселона и Реал Мадрид, не спират да прехвърчат, дори когато няма конкретен повод. Наскоро президентът на каталунците Жоан Лапорта застана твърдо в защита на идентичността и ценностите на клуба си, като пренесе съперничеството с мадридчани на друго ниво. С гордост от "Ла Масия" и увереност в посоката, която се движи Барселона, Лапорта разкри как каталунците се отличават от големия си съперник.

Говорейки на клубно събитие, Лапорта обърна внимание на разликата между двата испански гранда с поразителна яснота. "Реал Мадрид има чувство за сила и са близки до властта, а при нас има чувство за свобода, чувство за идентичност", каза той, под1ертавайки това как Реал залага повече на трансфери на големи имена, докато в Барселона продължават да развиват местни таланти чрез прочутата си академия "Ла Масия": "Те се фокусират повече върху трансферите на играчи, а ние имаме повече играчи от Ла Масия."

Усилията на Лапорта да подчертае разликата между двата клуба изглежда не са намерили отклик у новия наставник и клубна легенда на Реал Мадрид Шаби Алонсо. Няколко часа след изказването на Лапорта, испанският специалист даваше пресконференция преди срещата на неговия тим с Ред Бул Залцбург от Световното клубно първенство. Той бе попитан за думите на президента на Барса, като заяви, че каталунците също не са далеч от властта.

"Представям си контекста и не искам да се впускам в това, но ние имаме чувство за демокрация в Реал Мадрид, за свобода също, и предполагам, че и те имат някаква представа за близостта до властта. Това важи и за двата клуба", обясни Алонсо. Специалистът коментира и отсъствието на Килиан Мбапе. Той потвърди, че предпочита да изчака, докато французинът възвърне добрата си форма, вместо да рискува да го пуска в игра, докато все още не е напълно възстановен.

След това Алонсо обясни значението на Реал Мадрид на световната сцена, позовавайки се на времето си като играч на "кралския" клуб: "Това е най-престижният отбор в света. Историята му говори сама за себе си, където и да отидеш. И това е, което прави Мадрид велик. И това са факторите, които помагат на Мадрид да постигне повече, помагат да се движи клуба напред. Привилегия и чест е да бъдеш част от този клуб. Ще се опитам да постигна нашите цели и да засиля нашата велика история."

