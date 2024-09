Григор Димитров след голямата победа: Тялото ми се разпадаше, но опитът си каза думата (ВИДЕО)

Най-добрият български тенисист Григор Димитров даде своето мнение след успеха си в 5-сетова драма над Андрей Рубльов в осминафинален двубой от US Open. Хасковлията отбеляза, че тялото му е започнало да се разпада, но опитът си е казал думата. Нашият представител коментира и подкрепата от добрата си приятелка Серина Уилямс.

"Първите два сета играх много добре. После обаче тялото ми започна да се разпада поради някаква причина. Трябваше да остана търпелив, за да преодолея тези проблеми. В този момент опитът си каза думата. Разбира се, и атмосферата. Чувствам се много зрял. Ако бях преди 5-6 години, може би щях да загубя този мач. Сега обаче знаех какво трябва да направя", заяви Димитров след победата над Рубльов.

GRIGOR DIMITROV SURVIVES A SCARE TO REACH THE LAST 8! pic.twitter.com/HR25lT1FRc