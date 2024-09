Шампионска победа! Гришо надделя в 5-сетова гладиаторска битка и продължи похода към титлата (ВИДЕО)

Най-добрият български тенисист Григор Димитров постигна драматична победа над Андрей Рубльов на централния корт „Арт Аш“ в осминафинал на US Open с 3:2.

Срещата стартира равностойно и вървеше така, докато не се стигна до четвъртия гейм. В него Димитров проби съперника си на нула, възползвайки се от две двойни грешки. Минути по-късно нашият състезател трябваше да отразява 3 брейк точки, за да поведе с 4:1. След разменени трудни сервис геймове хасковлията не допусна фрапантно отпускане и направи 1:0 в общия резултат.

Start as you mean to go on 🔥 pic.twitter.com/RPuFjLWvAS — US Open Tennis (@usopen) September 1, 2024

Втората част се разви по-драматично, а зрителите на централния корт се радваха на шедьовър след шедьовър. Гришо не съумя да оползотвори три възможности за пробив още в първия гейм. При 1:2 пък единствено неспособността на Рубльов на мрежата спаси българина от допускане на брейк. В осмия гейм Димитров се пропука, въпреки че водеше с 30:0.

Inventing new angles like their names are Pythagoras and Archimedes 📐 pic.twitter.com/PYRPdH1zAu — US Open Tennis (@usopen) September 1, 2024

Той допусна две двойни грешки и след бекхенд в аут позволи на руснака да му вземе подаването. Реакцията на №9 в схемата обаче бе мигновена. Върна пробива, а противникът му записа слаб гейм с непредизвикани грешки. Така се стигна до тайбрек, който Гришо започна лошо, но с фамозни уинъри и блестяща защита излезе напред в резултата с 2:0.

Grigor Dimitrov stepping up in the second set tiebreak! pic.twitter.com/etAKud0jBa — US Open Tennis (@usopen) September 1, 2024

Третият сет просто не беше този на представителя ни. Руснакът, който проби три пъти и пропусна още шансове, сякаш бе единственият тенисист на корта и бързо-бързо направи 1:2 части. При 1:1 гейма в четвъртия сет Андрей Рубльов отрази три възможности за брейк, което се оказа ключов момент. Поговорката: "Когато не вкарваш, ти вкарват", се пренесе и на тенис корта, когато №6 в света проби Гришо за 4:2, а впоследствие изравни общия резултат - 2:2.

CATCH ME OR I GO HOU-DIMI 🇧🇬



Sensational escape from @GrigorDimitrov! pic.twitter.com/lTbGQgxV5L — US Open Tennis (@usopen) September 1, 2024

Първата ни ракета демонстрира известни физически колебания в загубените сетове, но трябваше да се съвземе, защото всичко щеше да се реши в петата част. Хасковлията нанесе своя съкрушителен удар при 2:1 и взе подаването на противника, който иначе му е много добър приятел.