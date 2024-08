Григор Димитров влезе в роля и се включи в забавно ВИДЕО, прави масаж на непознат мъж

Първата ракета на България Григор Димитров участва в забавно видео, заснето със скрита камера от организаторите на “Мастърс”-а в Монреал. В клипа се включиха редица елитни тенисисти, които бяха поставени в различни куриозни ситуации.

Хасковлията искаше да се качи в асансьор, но там го чакаше непознат мъж, облечен в халат. На Гришо му се наложи да масажира влезлия в роля актьор. "О, добре е, че най-после си тук", посрещна го мъжът. Българинът показа завидно спокойствие и просто изпълняваше указанията.

ОЩЕ: Въпреки отпадането в Монреал: Григор Димитров дръпна в световната ранглиста

“Жертви” на скритата камера станаха още Яник Синер, Александър Зверев, Хуберт Хуркач, Даниил Медведев, Стефанос Цицпас, Андрей Рубльов, Франсис Тиафо, Гаел Монфис, Каспер Рууд и Милош Раонич и други топ състезатели. Всички бяха поставени в куриозни ситуации, развиващи във въпросния асансьор.

ОЩЕ: Григор Димитров пропиля шансовете си, пречупи се и загуби от 62-рия в света (ВИДЕО)

Going Up? ⬆️



The players were NOT expecting this…🤣@OBNmontreal #NBO24 pic.twitter.com/nShyWsO0yw