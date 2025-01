Григор има достоен наследник: Американец с уникални отигравания дебютира в топ 10 на света (ВИДЕО)

Тенис звездата на България Григор Димитров загуби мястото си в топ 10 на световната ранглиста на ATP. Това се случи, след като Гришо се отказа заради контузия още в първия кръг на Откритото първенство на Австралия. Наследникът на Григор сред първите 10 на света в тениса е 27-годишният американец Томи Пол, който за пръв път в кариерата си се добира до 10-те най-добри на планетата.

Гришо изпадна от топ 10 на света официално в понеделник - 27 януари, при обновяването на световната ранглиста, но за това стана ясно още миналата седмица. По-притеснителното за българския тенисист е травмата, която го измъчва в последните седмици, защото тя е активна още от Уимбълдън насам. Контузията принуди Григор да се оттегли от любим турнир, за да може да се възстанови пълноценно.

Иначе Томи Пол дори се изкачи до девето място в света, задминавайки и Андрей Рубльов. Американецът има четири титли на ниво ATP, като също така е бивш номер 3 при юношите и там може да се похвали с титла на Ролан Гарос и финал на US Open, загубен от Тейлър Фриц. Пол вече 10 години е част от професионалния тур, но едва сега достига до топ 10, но през годините многократно е показвал, че разполага с много сериозна класа.

От популярния канал Tennis TV публикуваха видео с най-добрите отигравания от кариерата на Пол, като част от тях наистина са впечатляващи. Насладете им се във видеото:

ToP 10 calling 😎@TommyPaul1 breaking new ground this week entering the top 10 for the first time, enjoy his best shots so far 👇 pic.twitter.com/bUBnLQtHEc