Григор Димитров няма да рискува, оттегли се от любим турнир

Първата ракета на България при мъжете Григор Димитров няма да рискува със своето възстановяване и се оттегли от турнира на твърди кортове в Ротердам (Нидерландия) от сериите АТП 500. Надпреварата е една от любимите на хасковлията, защото през последните две години той достигна до полуфинални срещи в ниската земя. Междувременно световният №1 Яник Синер също се отказа да участва заради умора.

През 2024-а Гришо загуби от австралиеца Алекс Де Минор в спора за класиране на финала. Година по-рано отстъпи пред Даниил Медведев на същия етап. Българинът, който трябваше да се оттегли поради контузия както в Бризбейн, така и на Откритото първенство на Австралия, ще пропусне надпреварата в Ротердам поради същата причина, съобщиха организаторите.

Grigor Dimitrov has also withdrawn from Rotterdam who was forced to withdraw from Australia Open aswell.



Carlos Alcaraz will now top the seeds with Medvedev, De Minaur & Rublev #ABNAMROOpen pic.twitter.com/KUB1Yb3JNN