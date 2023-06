Гришо тръгна с победа в квалификациите на турнира в Куинс Клъб

Григор Димитров започна много силно първия сет и след размяна на геймове със съперника стигна до пробив в четвъртия гейм. По този начин родният състезател поведе с 3:1. След това българинът успя да задържи преднината си на корта и в крайна сметка спечели частта с 6:3 и поведе в общия резултат.

В началото на втория сет двамата тенисити си размениха по няколко гейма. Димитров обаче успя да пробие Вукич в седмия гейм. То този начин той отново поведе, а до края на частта не изпусна преднината си и по този начин затвори мача с 6:3: и 6:4. В следващия си мач Гришо ще се изправи срещу победителя от двойката Фелисиано Лопес – Артур Ридернкнех.

Grigor Dimitrov&Tommy Paul are both playing qualifying to get into Queen’s Main Draw.



Both are ranked high enough to receive automatic entry, but they did not sign in.



Strange situation. pic.twitter.com/QdJO3HNraW